«صوت العرب»: رجع الصدى في زمن الانكسار

يجد المتابع ليوميات الحرب في غزة ولبنان نفسه في حيرة من أمره لفرط تضارب الروايات واختلاف التأويلات والقراءات لهذه الأحداث الدرامية المتسارعة. فهو يسمع الخطاب ونقيضه ويرى الصورة ونقيضها في الآن نفسه، رغم أن الأمر يتعلق بالحدث عينه وبالرقعة الجغرافية والمساحة الزمنية ذاتها.

يُحيل هذا اللَبس المربك لمن غابت عنه طبيعة التقاطعات الإيديولوجية والتحالفات السياسية على حالة من التشظي ترتد آثارها على الإعلام وتتبدى ملامحها جلية في طريقة تناوله لهذه الأحداث وكيفية تقديمها للجمهور.

فكثر هم من رأوا في ما يجري في لبنان وغزة، قتلا ودمارا، استنساخا لنكسة عام 1967 واستعادة واعية لتاريخ طبع بميسمه ذاكرة العرب الموشومة بالنكسات والانكسارات وتراكم الخيبات.

ولهذا التماثل الماكر أوجه وملامح عدة، تتصل بداهة بالاندحار العسكري السريع والمفاجئ للمقاومة في لبنان، وبخطاب إعلامي نزَع منذ ساعات الحرب الأولى إلى تسويق صورة أسطورية عن قدراتها العسكرية وإسراف في تضخيمها. تجدرُ مع ذلك ملاحظة أن الخطاب الإعلامي العربي، عكس سابقه في حرب الأيام الستة، ليس على قلب رجل واحد. فثمة منابر وأبواق في المنطقة محسوبة على « محور المساومة » سعت مع سابق إصرار وتعمد إلى تسفيه المقاومة وشيطنتها، وبدت في كثير من الحالات متشفية، بل وشامتة، كلما أعلن عن تصفية رمز من رموزها أو سقوط ثغر من ثغورها.

على أن مُحدد هذا الموقف، تحريريا، اصطفاف تمليه اعتبارات وحسابات سياسية خالصة تجعل من تشويه صورة المقاومة لدى الجمهور الواسع والطعنِ في صدقية مشروعها ديدنًا، ومن الترويج للتطبيع وتزيينه للناس غاية ومقصدا لمواجهة تمدد إيران وتغولها في المنطقة، بل وتحث الخطى إليه وتجتهد في إيجاد الذرائع والمسوغات له، وتتخذ من منصات التواصل الاجتماعي مطية لخدمة هذا الغرض بالكثير من السَفه وخفة العقل وقلة المروءة. لا يجد دعاة هذا الطرح، وقد زُفَت لهم بشرى ترتيبات جديدة يجري التحضير لها في المنطقة، حرجا في تبني السردية الإسرائيلية دونما تحفظ أو تمحيص، إذ هي عندهم ناموس لا يأتيه خطل أو زلل حتى سرت بين الناس وصارت مرجعا يعتد به لاستقاء الأخبار ومتابعة المستجدات.

الثابت في هذه المعادلة أن الإعلام العربي، في معظمه، لا تزال تحركه، بعد أكثر من خمسين عاما على هزيمة يونيو، اعتبارات عاطفية وتسيره حسابات سياسية أو إيديولوجية تغيب معايير الموضوعية

ذاك نهج يراد به إشاعةُ خطاب انهزامي وتثبيطُ همم الجماهير وتزييفٌ الوعي الجمعي وخلقٌ حقائق جديدة تجعل من المتلقي وعاء طيعا منقادا يلوك ما يلقى إليه مصداقا لقول الشاعر لجيم بن صعب « إذا قالت حذام فصدقوها فان القولَ ما قالت حذام»!!.

على الطرف الآخر، يقف خطاب يبشر بالنصر والتمكين، مغرق في الانتقائية، مقتِر فيما يجود به من أخبار وصور، وهو من حيث مرجعياته محسوب على « محور المقاومة» أو متعاطف معها في الحد الأدنى. وطفق مثل هذا الخطاب يروج، خصوصا على المنصات الرقمية، بفائض من الغلو وبقدر غير يسير من التعصب أحيانا لبطولات المقاومة في غزة ولبنان. وساهم هذا النوع من الخطاب التعبوي، بوعي أو من دونه، في رفع سقف توقعات الشارع العربي بشأن مآلات المعارك ومخرجات الحرب. فاستقر في وعي الناس وخيالهم أن النصر صبر ساعة آت لا ريب فيه.

ومثل سابقه، لهذا الخطاب محددات تحريرية مردها أيضا إلى حسابات سياسية صرفة تدفع في اتجاه الانتصار للمقاومة وتمجيد من سار في ركبها، وفيه الكثير من الحجر والوصاية على المتلقي ومصادرة رأيه.

أما وقد تدحرجت الأوضاع إلى ما تدحرجت إليه من انتكاسة وسقوط لرموز المقاومة وقيادتها تباعا، تبين للناس مبالغة مثل هذا الخطاب وشدًهم عنوة إلى ماض قريب كان فيه صوت وزير خارجية العراق السابق محمد سعيد الصحاف يعلن على الفضائيات اندحار «العلوج» في بغداد، ومن قبله أحمد سعيد المذيع البارز بإذاعة «صوت العرب» وهو يحولُ هزائم العرب المدوية في حرب الأيام الستة إلى انتصارات ساحقة ماحقة على إسرائيل!! فاكتشفوا بعد صحوة متأخرة أن الأمر يتعلق بجعجعة بلا طحين، وأن يتامى الصحاف وثكالى أحمد سعيد لا يزالون بيننا.. يسوقون الأوهام!!!.

يعيد ذلك إلى الواجهة، مرة أخرى، نقاشا جديدا قديما بشأن سؤال استقلالية الإعلام عن سلطة المال وسطوة السياسة في بيئة تخاصم الحق في الاختلاف وتكفر بالتعددية الفكرية. الثابت في هذه المعادلة أن الإعلام العربي، في معظمه، لا تزال تحركه، بعد أكثر من خمسين عاما على هزيمة يونيو، اعتبارات عاطفية وتسيره حسابات سياسية أو إيديولوجية تغيب معايير الموضوعية والحياد والتقيد بواجب نقل الخبر واحترام ذكاء المشاهد والمتلقي. يعطل هذا النهج، بصرف النظر عن منطلقاته أو مبرراته، دورَ الإعلام في العالم العربي ويصرفه عن وظائفه الحقيقية في الالتزام بالحقيقة والتنوير ورفع درجة الوعي، ويجعل منه في المقابل جسما عليلا وعينا أصابها داء الرَمد لا تبصر الحقيقة، فكيف بنقلها للناس.

كاتب من المغرب