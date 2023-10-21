صوت الفن والضمير: الفنانون المصريون يلهبون شعلة الدعم للفلسطينيين ضد مجازر الاحتلال الصهيوني

القاهرة ـ «القدس العربي»: تجتاح الأرض الفلسطينية عواصف الظلم والاحتلال الصهيوني بقسوة، مُطلقة نداءات اليأس والألم من قلوب الفلسطينيين الأبطال. وسط هذه المحنة التي تمتد لعقود طويلة، ومع تصاعد العنف والقمع الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وسط تكتيكات تصاعد الإبادة، يقف الفنانون المصريون بتحد وإصرار لنقل رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني والاحتجاج على المجازر الوحشية التي يتعرض لها.

يأتي تضامن هؤلاء الفنانين مع القضية الفلسطينية ليس فقط كتعبير عابر عن التعاطف، بل هو عبارة عن رسالة قوية للعالم بأنه يجب وقف هذه المجازر والظلم وضرورة تحقيق العدالة، مستخدمين تأثير الفنون في نشر الوعي حول القضية الفلسطينية.

تجلى التضامن في عدة مظاهر، منها إلغاء الفعاليات الفنية، حيث قرر القائمون على مختلف المهرجانات السينمائية المصرية التي كان مقررا إقامتها في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلغاءها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ومن أهمها مهرجان القاهرة السينمائي الذي يرأسه حسين فهمي، حيث تقرر تأجيل دورته الرابعة والأربعين إلى أجل غير مسمى.

كما قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري. جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني وتعاطفًا مع أهالي غزة.

وألغت شركة سيزون للإنتاج الفني، المنتجة لفيلم «الخميس اللي جاي» العرض الخاص بالفيلم في مصر وباقي الدول العربية، وأيضًا ألغت أية مظاهر احتفالية أو جولات كانت ستعقدها أسرة الفيلم في دور العرض المصرية تضامنًا مع الأشقاء في غزة.

الفيلم من إنتاج محمود العشماوي وأحمد العشماوي وإبراهيم العشماوي، وبطولة النجوم عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومي كساب وإسلام إبراهيم وحسام داغر ومحمد طعيمة ومحمد حسني وعمرو القاضي وعبير منير وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن إخراج حسن صالح وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.

وتم تعليق كافة أنشطة قطاع صندوق التنمية الثقافية حداداً على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق والمستشفى المعمداني لمدة ثلاثة أيام حداداً على شهداء غزة.

كما قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وقف جميع الحفلات الغنائية عقب العدوان الصهيوني على مستشفى المعمداني، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

وقام بعض المطربين بإلغاء حفلاتهم تضامنًا مع فلسطين، ومنهم بهاء سلطان وتامر عاشور، وعمرو دياب، وأعلن الموسيقار المصري تأجيل كافة حفلاته الموسيقية حتى إشعار آخر، بسبب ما يحدث في الفترة الجارية، ووضع علم فلسطين في خلفية صورته.

الطريقة الثانية التي عبر بها الفنانون عن غضبهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني هي التصريحات الإعلامية والبيانات التي أصدرتها النقابات والمؤسسات الفنية المختلفة، منها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي أصدرت بيانًا جاء فيه:

«تؤكد الشركة المتحدة أن موقف مصر جاء متسقًا تمامًا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنه حمل على لسان الرئيس موقف الـ100 مليون مصري واستعدادهم التام للخروج تأييدًا لما قاله الرئيس. وأكد الرئيس وبوضوح رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر وشدد على خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام. وتثمن الشركة المتحدة تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين. حينما أكد أن التهجير يعني القضاء على القضية الفلسطينية نهائيًا».

وأكد المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأضاف «عبد العزيز»: «يجب أن يتحرك العالم لإيقاف قتل أرواح بريئة وأطفال ليس لهم علاقة بالحرب».

وتابع عبد العزيز، بأنه في حالة تعاون أي فنان مع الكيان الصهيوني سيتم فصله من النقابة التابعة لها، كما أنه ممنوع منعًا باتًا التعامل الفني مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

تضامنًا مع شهداء غزة العزة

وكان اتحاد النقابات الفنية قد استنكر قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة ووصف الاعتداء الصهيوني بالغاشم الغادر، وذلك وفقًا لبيان صحافي صادر عن الاتحاد.

وقال البيان: «هذه الجريمة البشعة والاعتداء الغاشم والآثم والغادر على المستشفى الأهلي المعمداني بوسط قطاع غزة، والذي أودى بحياة ما يزيد عن الخمسمئة شهيد من المقيمين بالمشفى للعلاج، وأن الهجمة البربرية أحط ما حدث في التاريخ الحديث، لم تغفر الأرض التي امتلأت بدماء الشهداء ولن يغفر التاريخ هذه الجريمة النكراء التي ألمت قلبونا وأبكتنا، ولكن هذا هو واقع الصهاينة دائمًا وأبدًا يتحدثون لغة الغدر والقتل والاعتداءات الغاشمة»

وأضاف البيان: «لن تنتصروا ولن تقضوا على فلسطين الأبية والأقصى المبارك، وسيلحق بكم عار الهزيمة وستجرون أذيالها في مشهد نراه بأم العيون».

وتابع البيان: «نستنكر وبشدة ما حدث في المستشفى الأهلي المعمداني ويدعوكم الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصرنا العزيزة أن تتوقفوا من 5 إلى 10 دقائق في جميع مواقع التصوير حدادًا وتضامنًا مع أهالي شهداء المجزرة وشهداء غزة العزة».

ودعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، لوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الصهيوني.

وحضر الوقفة عدد كبير من الفنانين من بينهم، عبد العزيز مخيون وسيد رجب ومجدي كامل وزوجته مها أحمد ونيرمين الفقي وسامح حسين ومحمد رياض وأنوشكا وسماح أنور، والمخرج عمر عبد العزيز وطارق علام وبلبة وسيمون وخالد الصاوي وباسم سمرة وعبد الله مشرف كما حرص على التواجد خلال الوقفة كل من الفنان أشرف زكي وأحمد بدير وإيهاب فهمي ومنير مكرم.

وقال الفنان أحمد بدير إن نقابة المهن التمثيلية تعلن عن وقوفها مع شعب فلسطين العظيم وتؤكد النقابة على الحق في الدفاع عن شعب فلسطين، كما تؤكد على اتخاذ كل الإجراءات مع هذا الشعب المظلوم. وأضاف: «نقابة المهن التمثيلية تدعو كل النقابات وكل الفنانين العرب للوقوف مع فلسطين».

ووقف عدد من الفنانين دقيقة حدادًا على روح شهداء فلسطين، وارتدى عدد من الفنانين شال فلسطين منهم خالد الصاوي الذي قال خلال الوقفة: «عاوزين نقدم رسالة واضحة للعالم أن ما يحدث في فلسطين عنف وإرهاب، ونصلح المشهد، وأن الاحتلال يدعو إلى العنف».

وأضاف: «نأمل في إنشاء لجنة للتواصل مع الغرب ونسألهم إن ما يحدث غلط أم صح، يجب أن نكون جميعًا فدائيين لفلسطين».

وأكد الكاتب الصحافي والمستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية حسين الجندي؛ أن الوقفة التي قامت بها نقابة المهن التمثيلية مع اتحاد النقابات الفنية وكل فناني مصر قد نتج عنها قرارات مهمة وتصريحات شديدة اللهجة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة؛ مؤكدًا أن دعم القضية الفلسطينية لن يتوقف وأن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة وستكون هناك وقفات متجددة ومستمرة من حين لآخر؛ تهدف لتوصيل رسائل إلى العالم عن القمع والقتل والقهر الذي يحدث للشعب الفلسطيني.

تهديدات

أعلن الفنان باسم سمرة تعرضه لتهديدات بسبب موقفه من القضية الفلسطينية، ودعمه لفلسطين، إضافة إلى مشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة.

وقال الفنان باسم سمرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد 2، خلال حلقة خاصة تضامنًا مع غزة وفلسطين، إنه تمت دعوته لحضور الوقفة التضامنية من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.

وتابع أن جميع نجوم الفن أدانوا ما يحدث للأطفال والشيوخ والسيدات والرجال في فلسطين وغزة، لافتًا إلى أنه أثناء الوقفة وقع حادث قصة مستشفى الأهلي المعمداني.

واستكمل الفنان باسم سمرة قائلًا: «انفعلت وطلبت فتح الحدود للتخلص منهم بالفعل لكن فوجئت اليوم برسائل كثيرة ومكالمات تتضمن تهديدات من إسرائيل».

كما كشف نص رسالة التهديد التي تلقاها، وجاء بها: «الممثل غير الفاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمتوا به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية».

واختتم الفنان باسم سمرة قائلًا: «فلسطين في قلبنا من سنة 48. الواحد حزين على اللي بيحصل.. كلنا على قلب رجل واحد وسيناء مصرية».

المشهد في فلسطين يوجع القلب

أكدت الممثلة إلهام شاهين أنها تنادي دائماً بالسلام والابتعاد عن الحروب، إلا أن مناداتها هذه لا تنطبق على الشعب الفلسطيني الذي يصارع من أجل البقاء في أرضه

وقالت شاهين في مداخلة مع برنامج «مصر جديدة»: «المشهد في فلسطين يوجع القلب، وأنا ضد الحروب عموماً، ودائما أنادي بالسلام والتفاوض والعقل والمنطق، لكن في الآخر هذا شعب صبر كثيراً، والتفاوض لا يصل إلى حل عادل لقضيتهم، ومضطرين للحرب والدفاع عن بلدهم، وأنا مؤيدة لهم تماماً في هذا الحق».

وأضافت: «أنا مستغربة من العالم في أوروبا وأميركا إزاي يتعاطفوا مع المستعمر ولا يتعاطفوا مع أصحاب البلد؟ شايفة مظاهرات في كل مكان بأعداد رهيبة، والشعوب غير موافقة على سياسيات الدول وهي معنا، وأي إنسان مع الإنسانية سيدافع عن القضية الفلسطينية، وحقهم في العيش على أرضهم بأمان وبكامل حقوقهم».

واختتمت إلهام شاهين حديثها بالقول: «أتمنى قريباً يرفعوا علم فلسطين على القدس، وتبقى دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس».

كان التبرع أيضا من الوسائل التي استخدمها الفنانون لدعم الشعب الفلسطيني، حيث تبرعت الفنانة ياسمين صبري للهلال الأحمر، من أجل إغاثة الضحايا، وكذلك أحمد حلمي وأحمد فهمي، وووجهوا الدعوة للجميع من أجل التبرع لضحايا غزة، فكتب حلمي عبر حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي: «المشاهد في غزة مرعبة أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم، مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة».

وتبرع عمرو دياب بـ 5 ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية، دعماً للشعب الفلسطيني في الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام مصرية.

ووجه «الهضبة» شكره لجميع المتطوعين والعاملين في المبادرات الإنسانية كافة على مدار الساعة لدعم وإغاثة سكان غزة.

«ربنا ياخذك»

أما الوسيلة الرابعة فكانت وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل خطوة مهمة وفعّالة في تسليط الضوء على قضية فلسطين ونشر الوعي حول الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له هذا الشعب الصامد. من بين الفنانين الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لإعلان موقفهم، المطربة أنغام، التي ردت على المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الصهيوني عبر حسابها الرسمي «إنستغرام» بلهجة حادة جدا، بعد هجومه عليها عبر حسابه «تويتر» بسبب بوست كتبته أنغام اليومين الماضيين قالت فيه «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك» وذلك عقب تدويناته التى أشار فيها إلى ضرب غزة وسكانها من قبل جيش الاحتلال.

وبعد هجوم المتحدث الصهيوني عليها ردت أنغام بقوة عليه قائلة «انت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر».

وأضافت: «الإنسانية بريئة من أمثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، والدين براء من أعمالكم وكذبكم، ولكل فعل رد فعل».

وتابعت قائلة: «الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين».

أردفت «شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم».

واختتمت أنغام تعليقها بالآية القرآنية، قال عز وجل «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ».

وتفاعلت الفنانة المصرية أنغام منذ بداية الأزمة مع ما يحدث ونددت بما يفعله الاحتلال الصهيوني، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت، بحزن شديد بعد تلك الفاجعة الكبيرة عبر حسابها الرسمي على «إكس»: «يرضيك هذا يا ربّ؟! حسبنا الله ونعم الوكيل».

كان الفنان المصري كريم عبد العزيز، من أوائل الداعمين للشعب الفلسطيني، حين دوّن عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» تدوينة كتب فيها: «ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معكم يا أبطال».

ونشر الفنان المصري أحمد سعد فيديو لنفسه وهو يشدو بقصيدة لدعم فلسطين مرتدياً الكوفية الفلسطينية الشهيرة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» وعلق عليها قائلاً: «القدس في دمي».

وقالت روبي عبر «إكس»: «اللهم كن عوناً لأهلنا في فلسطين وللمسلمين في شتى بقاع الأرض، اللهم نصراً عزيزاً… اللهم نصراً قريباً».

وعبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» كتب الفنان نبيل الحلفاوي: «طوفان الأقصى، اللهم انصر الحق وأهل الحق. أياً كانت نتيجة المعركة، وأياً كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي، فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني، واغتصاب الأراضي والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

ووصف الفنان نبيل الحلفاوي ما حدث في مجزرة المستشفى بالإبادة الجماعية، وأعرب عن حزنه الشديد لما رآه وكتب: «فظائع النازية (الهولوكوست) التي يحاكم من يشكك فيها في إسرائيل و16 دولة أوروبية عادت حية أمام أعيننا لا تحتمل الشك على يد نسل ضحاياها» وأكد الحلفاوي أن تلك الإبادة الجماعية لم ترتكبها إسرائيل وحدها، بل شاركت فيها دول كبرى من خلال منحها دعمًا وغطاءً ورفضًا لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

وكتب الفنان محمد هنيدي: «واحدة من أبشع المجازر في التاريخ، أكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة» مؤكداً أن ما حدث في المستشفى كارثة إنسانية وجريمة وحشية».

واكتفت دنيا سمير غانم بالدعاء للشهداء وأن ينصر شعب فلسطين، واستنكرت ياسمين عبدالعزيز ما حدث وكتبت: «شهيد في ضربة واحدة، الله أكبر بس على الظالم.. أقسم بالله قهر بقهر».

وأطلق الفنان عصام السقا، مبادرة عبر صفحته على «فيسبوك» لتغيير صورة الصفحة الشخصية على مواقع التواصل إلى علم فلسطين، تضامنا مع القضية الفلسطينية، والتنديد بأفعال قوات الاحتلال الإسرائيلي، معلقا: «أقل تعبير عن أن القضية الفلسطينية قضية الكل».

ولاقت مبادرة الفنان عصام السقا، استجابة كبيرة، فسرعان ما قام العديد من الفنانين بالتفاعل مع منشور عصام السقا وتغيير الصورة الشخصية، منهم أحمد السقا، وأمير كرارة، وحمادة هلال وهنا الزاهد وعمرو دياب.

وعبر حسابه على فيسبوك، تفاعل -أيضا- المطرب المصري محمد محسن، مع «طوفان الأقصى» وكتب «أيام متفرجة قلوبنا مع أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة».

ونشرت الفنانة أمال ماهر صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» للعلم الفلسطيني يصاحبه جمله «إن كنت لا تستطيع رفع الظل، على الأقل أخبر عنه».

وعبر الستوري، نشرت الممثلة المصرية هدى المفتي صوراً وفيديوهات للعدوان وصور الشهداء، الأطفال تحديداً، كما أعادت نشر بوست ينتقد صمت الإعلام حيال هذا العدوان.

ونشر كل من أحمد مالك وأسماء جلال وميان السيد صوراً من العدوان، وصوراً لما خلّفه قصف الاحتلال من قتل ودمار.

ونشرت بدريه طلبه على حسابها الرسمي «إنستغرام» قائلة إن حسابها يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف ب‍دولة إسرائيل.

وبكلمات تشجيع وحماس عبر الفنان أحمد السعدني عن تضامنه للقضية الفلسطينية قائلًا «إن الجميع كان يعتقد أن القضية انتهت ولكن الشعب العربي أحياها من جديد، وأن قلوبنا جميعاً مع الشعب الفلسطيني».

وخرج محمد أنور في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» وظهر خلاله منهارا من البكاء، وعلق قائلا: «آسف لأني ضعيف وعاجز ومش قادر اعمل ليكوا حاجة غير إني أعيط، اللهم إنا مغلوبون فانتصر».

وخرجت الفنانة الشابة رنا رئيس في مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» وهي تتحدث عن شعورها بالحزن الشديد جراء عملية قصف مستشفى المعمداني، وتحاول منع نفسها من البكاء، ودونت تعليقا بالإنكليزية قالت خلاله: «قلبي يتألم كثيرًا، لا أعرف ماذا أقول بعد الآن، فقط لا تتوقف عن الحديث عن القضية الفلسطينية، نحن بحاجة لإنقاذ الأطفال، يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية، اللهم ثبتنا، إن لله وإنا إليه لراجعون».

وغيرت الفنانة هاجر أحمد صورة حسابها الرسمي على «انستغرام» بصورة داعمة للدولة الفلسطينية، مع تدوينها العديد من المنشورات الداعمة للشعب الفلسطيني.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير إنستغرام، جزءا من أغنية الضمير العربي، لتتشارك مشاعر التضامن مع جمهورها.