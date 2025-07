“صوت هند رجب” فيلم للتونسية كوثر بن هنية في مهرجان البندقية

روما: تشارك كوكبة من النجوم، من أبرزهم جود لو، وجورج كلوني، وجوليا روبرتس، وإيما ستون، في الدورة الثانية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي، التي تُقام من 27 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/سبتمبر، وفق لائحة الأفلام المختارة التي أُعلنت الثلاثاء.

وأوضح المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا، في مؤتمر صحافي، أن 21 فيلماً روائياً طويلاً تتنافس على جائزة “الأسد الذهبي” المرموقة لأفضل فيلم، من بينها “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية.

ويُفتتح المهرجان السينمائي الأقدم، الذي أصبح محطة انطلاق نحو جوائز الأوسكار، بالعرض العالمي الأول لفيلم “لا غراتسيا” (La Grazia) للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، ويؤدي ممثله المفضّل توني سيرفيلّو دور البطولة، في فيلمٍ أُبقيت تفاصيل قصته طيّ الكتمان.

وتتجه الأنظار إلى أحدث أعمال المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو، وهو فيلم “فرانكنشتاين” المقتبس من رواية ماري شيلي، ومن إنتاج “نتفليكس”، ويُتوقّع أن يحضر لمواكبة عرضه عدد من النجوم، من بينهم أوسكار آيزك، وجايكوب إلوردي، وكريستوف والتز، وميا غوث.

ومن بين الأفلام الفرنسية الثلاثة المشاركة في المسابقة:

“ليترانجيه” (L’Étranger) ، المقتبس بالأبيض والأسود من رواية ألبير كامو الشهيرة، من إخراج فرنسوا أوزون، وبطولة بنجامان فوازان.

“آ بييه دوفر” (À pied d’œuvre) للمخرجة فاليري دونزيلي، بطولة باستيان بويون وفيرجيني لودوايان، ويدور حول مصوّر فوتوغرافي ناجح يتخلى عن كل شيء ليصبح كاتباً.

“ساحر الكرملين” (The Wizard of the Kremlin) للمخرج أوليفييه أساياس، والمقتبس من رواية جوليانو دا إمبولي، من بطولة الممثل البريطاني جود لو، الذي “أدى دور فلاديمير بوتين بشكل رائع”، بحسب باربيرا.

وبدا المدير الفني متأثراً جداً عند إعلانه عن فيلم “صوت هند رجب” (The Voice of Hind Rajab) ، الذي تتناول فيه المخرجة كوثر بن هنية قصة مقتل طفلة فلسطينية في السادسة من عمرها في قطاع غزة مطلع عام 2024، “كانت تحاول الهرب مع عائلتها خلال هجوم إسرائيلي“.

وفي سن السابعة والخمسين، تسير جوليا روبرتس للمرة الأولى على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية، حيث يُعرض لها خارج المسابقة فيلم التشويق “أفتر ذي هانت” (After the Hunt) ، وتؤدي فيه دور أستاذة جامعية تواجه فضيحة جنسية، تولّى إخراجه لوكا غوادانيينو.

كما يُعرض خارج المسابقة أيضاً فيلم “ديد مانز واير” (Dead Man’s Wire) ، من بطولة آل باتشينو، ويُوقّع عودته إلى المهرجان المخرج الأميركي غاس فان سانت.

أما فيلم “شيان 51” (Chien 51) ، للمخرج سيدريك جيمينيز، فينتمي إلى الخيال العلمي السوداوي، ويقوم ببطولته كل من جيل لولوش، ورومان دوري، وأديل إكزارشوبولوس.

وتضم لجنة التحكيم التي يرأسها المخرج الأميركي ألكسندر باين، كلاً من المخرج الفرنسي ستيفان بريزيه، والمخرج الإيراني محمد رسولوف، والممثلتين: الصينية تشاو تاو، والبرازيلية فرناندا توريس.

