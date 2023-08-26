صورة الركراكي وجوهرة برشلونة تُثير الذعر في إسبانيا

مدريد- “القدس العربي”: أثيرت ضجة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا والمغرب، بعد انتشار صورة للناخب الوطني وليد الركراكي، في نفس المكان الذي كان يتواجد فيه نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، وذلك تزامنا مع تجدد محاولات الجامعة لإقناع ذو الأصول المغربية بتمثيل منتخب أسود أطلس في المحافل الدولية، بدلا من مواجهة المجهول مع منتخب إسبانيا.

وتفاعل نشطاء “السوشيال ميديا”، مع تغريدة من حساب أحد أصحاب المطاعم الفاخرة في برشلونة، كانت مرفقة بصورتين، واحدة تجمعه بمدرب رابع مونديال قطر 2022، وأخرى مع جوهرة البلو غرانا، وذلك في نفس المكان وزاوية التصوير داخل المطعم، بجانب توثيق لحظات توقيعهما على الحائط الخاص بالنجوم في نفس المقطع، ما يرجح فكرة أن زيارة الركراكي ويامال تمت في نفس اليوم.

وتأتي هذه الأنباء السعيدة بالنسبة للجمهور المغربي، بعد أيام من المعلومة التي انفردت بها صحيفة “ماركا” ذائعة الصيت في مدريد، عن موافقة اللاعب على تمثيل منتخب لا روخا على المستوى الدولي، وذلك بعد اجتماع عقده منسق فئات الشباب داخل الاتحاد الإسباني فرانسيس هيرنانديز ونائبه تيتو بلانكو مع والدة لامين، والتي حصلت على وعود بضم نجلها إلى قائمة المنتخب الأول تحت قيادة لويس دي لافوينتي في معسكر سبتمبر/ أيلول المقبل.

أما في المغرب، فتقول منصة “H24″، إنه من المرجح أن يكون الركراكي قد التقى بالفعل باللاعب في ذاك المطعم الكاتالوني الشهير، لأجل استمالته لمجاورة حكيم زياش وباقي الأسود في كتيبة المنتخب، وذلك في الوقت الذي يكثف فيه كشاف المواهب في إسبانيا ربيع تكاسا، جهوده وضغوطه على أسرة اللاعب، أملا في إقناع والديه بالاستقرار على الجنسية المغربية الرياضية، في ظل قدرة الصغير على المفاضلة بين 3 منتخبات، كونه من مواليد إسبانيا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية.

الجدير بالذكر أن وليد الركراكي، يستعد للإعلان عن القائمة النهائية التي سيعول عليها في عطلة الفيفا المنتظرة الشهر المقبل، حيث سيخوض مباراتين في التجمع الدولي، الأولى ضد ليبيريا يوم 9 سبتمبر / أيلول في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، والثانية مواجهة بوركينا فاسو وديا يوم 12 من نفس الشهر في مدينة لانس الفرنسية.