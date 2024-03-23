صورة “الملاكم إيمانويل ماكرون” تثير موجة تعليقات داخل وخارج فرنسا- (تدوينات)

باريس- “القدس العربي”:

أثار نشر صورتين بالأبيض والأسود للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء حصة تدريبية في الملاكمة، تعليقات عديدة في الصحافة الفرنسية الأنغلوسكسونية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. فبينما تحدّث قصر الإليزيه عن تعزيز صورة “الأمة الرياضية”، تساءلت صحف فرنسية وغربية عن ردّ محتمل على طريقة فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الإليزيه والكرملين توتراً كلامياً متصاعداً.

ونشرت Soazig de la Moissonnière، المصورة الرسمية لإيمانويل ماكرون، صورتين للرئيس وسط حصة ملاكمة على حسابها على إنستغرام.

وسرعان ما أشعلت هذه الصور شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “إكس”، حيث لم يفوت المعارضون السياسيون للرئيس الفرصة للسخرية من حجم العضلة ذات الرأسين والتي بدت مضخمة بشكل أكثر مما كانت عليه في الفيديو السابق الذي تم نشره لإطلاق حملة بدء العد التنازلي قبل الألعاب الأولمبية.

وانتقدت النائبة ساندرين روسو، عضو البرلمان عن حزب الخضر المعارض “البؤس السياسي! والضعف من حيث التواصل السياسي…”

Ces codes virilistes utilisés jusqu’à l’overdose. Quelle misère du politique. Quelle défaite du progressisme. Et quelle indigence de la communication politique… https://t.co/JQ3AsIvYjb — Sandrine Rousseau (@sandrousseau) March 20, 2024

كما سخر البعض من تضخيم عضلة الرئيس الفرنسي عبر الفوتوشوب، ومن تقليديه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي عرف بنشره لصور من هذا القبيل.

نشرت صحيفة “ديلي تلغراف” صورة إيمانويل ماكرون على صفحتها الأولى، وزعمت أنها تعكس “إظهار الرجولة المطلق”. فيما نشرت صحيفة “ديلي ميل” مقالاً بعنوان “ماكرون، النرجسي العظيم” وكتبت أن “جلسة التصوير القتالية التي قام بها ماكرون هي الأحدث في حملة مستمرة منذ عدة سنوات تهدف إلى تصوير ساكن الإليزيه على أنه رجل محط الأنظار”، معتبرة أن هذه الصورة “مثيرة للشفقة”.

من جانبها، كتبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التي خصصت أيضًا مقالًا لهذه الصور: “لقد أظهر عضلاته لأول مرة في أوكرانيا. اليوم، ذهب إيمانويل ماكرون إلى أبعد من ذلك بنشر صور لنفسه وهو يضرب كيس ملاكمة بعضلة ذات رأسين منتفخة، مما يدل على قوته في العمل”.

وأجمع المعلقون الفرنسيون والإنكليز على تفسير هذه الصورة من حيث السياق الذي أتت فيه، حيث إنها نُشرت بعد أسبوع واحد فقط من تأكيد إيمانويل ماكرون أنه “إذا سمح لأوكرانيا بخسارة الحرب، فمن المؤكد أن روسيا ستهدد مولدوفا ورومانيا وبولندا”.

فبالنسبة، للكثيرين، فهي رسالة مرسلة مباشرة إلى فلاديمير بوتين، الذي هو أيضًا مغرم بهذه الصور الذكورية. نتذكر جميعا صور زعيم الكرملين عاري الصدر على حصانه. وكتبت هيئة الإذاعة البريطانية: “هذه الصور لن تفلت من خصمه في الكرملين”.

وإن كانت الصورة لاقت انتقادات في فرنسا وخارجها، فقد نالت أيضاً الكثير من تعليقات الإعجاب. وشعر الكثير من الناس أن إيمانويل ماكرون يتمتع بوضعية “محارب” حقيقي في هذه الصور، حتى أن البعض قارنه بأبطال السينما مثل روكي بالبوا وشخصية روبرت دي نيرو في فيلم “الثور الهائج”.