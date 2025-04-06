صورة رحلة ترفيهية لمساعد رئيس إيران تطيح به… وبزشكيان: لم تراع أحوال المحرومين

لندن – «القدس العربي »: ما زالت تفاعلات عزل مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دبيري من منصبه بسبب سفرة سياحية عائلية إلى القطب الجنوبي، تتصدر مواقف الترحيب على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران.

قرار العزل الذي أصدره الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم السبت الماضي بحق صديقه شهرام، لاقى المزيد من الأصداء المرحبة على المستوى الشعبي، رغم أن رحلة مساعد الرئيس مع زوجته إلى القطب الجنوبي كانت على نفقته الخاصة، واستمرت عشرة أيام أثناء عطلة رأس السنة الإيرانية خلال أعياد النوروز.

زوجة شهرام دبيري كانت نشرت صورة الرحلة وتحدثت عنها بتلقائية على وسائل التواصل، لكنها لم تكن تتوقع ولا زوجها أن تطيح هذه الصورة بمنصب زوجها بسبب عدم رعاية التقشف في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة التي يعاني منها الشعب الإيراني.

وهذا ما كتب عنه بزشكيان في مرسوم الإقالة مخاطبا شهرام دبيري: بعد التأكد من الأخبار في هذا الايام، اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز. وبما أننا في حكومة تفتخر باتباع الأئمة الأتقياء، وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس والمحرومون كثر في بلادنا، فإن السفر باهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره ولا يتوافق مع مستوى المعيشة البسيطة للمسؤولين” .

وفي إشارة بزشكيان إلى “الأئمة الأتقياء” كان يقصد التذكير بحادثة مشهورة عن الإمام علي عندما كان خليفة المسلمين، حيث كان يتجنب أن يبيت مبطانا (شبعانا)، لأنه” لعل في الحجاز أو اليمامة (اليمن) من طمع له في القرص من خبز الشعير ولا عهد له بالشبع.

هذا المفهوم يشكل عامل ضغط على كل من يتبوأ منصبا عاما في إيران، ولا غرابة عند رؤية كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد خامنئي يجتمعون سويا على مائدة إفطار متواضعة جدا، وفيها بعض الخبز والأرز والحساء الشعبي.

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