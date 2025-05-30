صورة مولدة بالذكاء الصناعي تثير جدلا حول صحة عادل إمام- (شاهد)

“القدس العربي”: انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للفنان عادل إمام ظهر فيها طريح الفراش في أحد المستشفيات، ما أثار حالة من البلبلة والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن صحة الخبر.

وفي أول رد فعل على الصورة، أعلنت مصادر مقرّبة من “الزعيم” في بيان صحافي، أن الصورة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية ولا تمت إلى الواقع بأي صلة.

كما أكد البيان أن “الزعيم” يتمتع بصحة جيدة، ولا يتواجد في المستشفى، ولا يعاني أي مشكلات صحية تستدعي القلق عليه، بل على العكس يعيش حياة هادئة في منزله.

وجاء في البيان: “كل ما يتم تداوله عن مرض أو وفاة الفنان عادل إمام غير صحيح على الإطلاق، والزج باسمه في شائعات متكررة أمر غير مقبول”، بحسب مجلة لها.