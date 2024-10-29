سياسة | دولي | إيران

صور أقمار اصطناعية تظهر أن الهجوم الإسرائيلي ربما أصاب قاعدة صواريخ مهمة للحرس الثوري الإيراني

29 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

دبي: أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران من المرجح أنه ألحق أضرارا بقاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي يقوم بتصنيع الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ كجزء من برنامجه الفضائي.

وتثير الأضرار التي لحقت بالقاعدة الواقعة في شاهرود تساؤلات جديدة حول الهجوم الإسرائيلي الذي وقع في وقت مبكر من صباح السبت الماضي، خاصة أنه وقع في منطقة لم تعترف بها طهران سابقا، ولم يعلق الحرس الثوري حتى الآن على أي أضرار محتملة تعرض لها من الهجوم.

وحددت إيران فقط الهجمات الإسرائيلية على أنها وقعت في محافظات إيلام وخوزستان وطهران فقط، دون الإشارة إلى محافظة سمنان الريفية حيث تقع القاعدة.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

شرطة لاس فيغاس تستجوب مسؤولا إسرائيليا للاشتباه باستدراجه قاصرين لغرض جنسي
منذ 18 ساعة
مجلة أمريكية: لماذا لن تستطيع مصر انتقاد إسرائيل لعقدين آخرين على الأقل؟
منذ 19 ساعة
علماء المسلمين يحذر العرب من خطورة مشروع “إسرائيل الكبرى”
منذ 20 ساعة
مجلة “المصلحة الوطنية” الأمريكية: يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تمكين إسرائيل من تدمير غزة
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية