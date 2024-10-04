صور أقمار صناعية تظهر تضرر قاعدة نيتافيم الإسرائيلية نتيجة الهجوم الإيراني- (شاهد)

أظهرت صور أقمار صناعية تضرر القاعدة العسكرية الإسرائيلية الجوية نيتافيم نتيجة الهجوم الإيراني قبل أيام.

وكشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، للمرة الأولى عن استهداف إيران قاعدتي سلاح الجو نيفاتيم و”تل نوف” في هجومها الصاروخي على إسرائيل مساء الثلاثاء.