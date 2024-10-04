صور أقمار صناعية تظهر تضرر قاعدة نيتافيم الإسرائيلية نتيجة الهجوم الإيراني- (شاهد)

أظهرت صور أقمار صناعية تضرر القاعدة العسكرية الإسرائيلية الجوية نيتافيم نتيجة الهجوم الإيراني قبل أيام.
وكشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، للمرة الأولى عن استهداف إيران قاعدتي سلاح الجو نيفاتيم و”تل نوف” في هجومها الصاروخي على إسرائيل مساء الثلاثاء.
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الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار إيران الذين دكوا القواعد العسكرية الصهيو أمريكية الغربية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بالصواريخ الإيرانية الباليستية يا عينيا ✌️🇮🇷☝️🚀🐒🚀🐒🔥🐒
أين المشككين من عرب الخذلان والهوان والانبطاح للبعبع الصهيو أمريكي يا انريكي شهادة لإيران من الأعداء قبل الأصدقاء بأن جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 قد نال صفعة القرن الواحد والعشرين بلا منازع يا فازع والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير هم وراعية الإرهاب الصهيوني اليهودي أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي سنة بالتمام والمقاومة تسجل أروع البطولات في الصمود والتصدي لعصابة غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل وهنغبي الملعون وهاغاري الخنزير الحقير قتلة أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒👹🔥
ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار إيران الذين دكوا القواعد العسكرية الصهيو أمريكية الغربية التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بالصواريخ الإيرانية الباليستية يا عينيا ✌️🇮🇷☝️🚀🐒🚀🐒🔥🐒
أين المشككين من عرب الخذلان والهوان والانبطاح للبعبع الصهيو أمريكي يا انريكي شهادة لإيران من الأعداء قبل الأصدقاء بأن جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 قد نال صفعة القرن الواحد والعشرين بلا منازع يا فازع والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير هم وراعية الإرهاب الصهيوني اليهودي أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي سنة بالتمام والمقاومة تسجل أروع البطولات في الصمود والتصدي لعصابة غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل وهنغبي الملعون وهاغاري الخنزير الحقير قتلة أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒👹🔥
ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر