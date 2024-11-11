صور الأقمار الصناعية تظهر أن إسرائيل تبني على امتداد المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

واشنطن: بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ”خط ألفا” الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

Israel has begun construction along a demilitarized zone in Syria, satellite photos analyzed by the AP show. The United Nations confirmed that Israeli troops entered the demilitarized zone, a violation of the cease-fire rules in the area. https://t.co/IhUeM2EJAO — The Associated Press (@AP) November 11, 2024

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد برس أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

ويأتي هذا العمل، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنه بدأ بجدية في أواخر سبتمبر/أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول “خط ألفا”، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.

(د ب أ)