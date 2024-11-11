سياسة | عربي | سوريا

صور الأقمار الصناعية تظهر أن إسرائيل تبني على امتداد المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

11 - نوفمبر - 2024

دبابات إسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة

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واشنطن: بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ”خط ألفا” الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة أسوشيتد برس أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

ويأتي هذا العمل، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنه بدأ بجدية في أواخر سبتمبر/أيلول، بعد إكمال الجيش الإسرائيلي بناء طرق جديدة وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

كما بدأ الجيش الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول “خط ألفا”، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.

(د ب أ)

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  1. يقول Adam Said:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 5:21 م

    طبعا يستطيعون فعل كل شي في ظل وجود حليف ايران في الحكم, بشار الاسد وعصابته التي لا تقوى إلا على الأبرياء السوريين العزّل.

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  2. يقول كريم علي:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 6:14 م

    اذا لم يتحد العرب ويوحدوا بوصلتهم وجهودهم ويقدموا ما يلزم من التضحيات لجيل او جيلين، فلن تقوم لهم قائمة وسيبقوا في ذيل الامم يتلقوا الضربات تلو الضربات.
    لكن من يقرع الجرس!

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  3. يقول كنعان المقدسي:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 8:50 م

    هذا الخبر الصاعق نضعه على طاولة القيادة السياسية والعسكرية السورية، ماالعمل؟؟؟ هل سيكون الموقف العسكري ذاته بالمفهوم الذي اعتدنا سماعه “الرد في الوقت والمكان المناسب” ام ان الرد على هذا الحدث الذي يعتبر خرقا خطيرا لاتفاقيات دولية تنتهك دولة الاحتلال فيه السيادة الوطنية لسوريا سيكون مختلفا عن المواقف السابقة؟؟؟ ؟

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