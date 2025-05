صور الأقمار الصناعية تظهر أن إسرائيل تبني على امتداد المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

واشنطن: بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ”خط ألفا” الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس.

Israel has begun construction along a demilitarized zone in Syria, satellite photos analyzed by the AP show. The United Nations confirmed that Israeli troops entered the demilitarized zone, a violation of the cease-fire rules in the area. https://t.co/IhUeM2EJAO

— The Associated Press (@AP) November 11, 2024