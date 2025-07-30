سياسة | دولي

صور مجاعة غزة تهز ترامب وزوجته ميلانيا: من لم يتأثر قاسي القلب.. أو أسوأ

منذ 55 دقيقة

ترامب وميلانيا ترامب في افتتاح مسرحية البؤساء في مركز كينيدي في واشنطن. 11 يونيو 2025. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصور الواردة من قطاع غزة، والتي تُظهر المجاعة ومعاناة الأطفال تركت أثرًا بالغًا عليه وعلى زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من إسكتلندا إلى واشنطن، أوضح ترامب أن ميلانيا “ترى نفس الصور التي نراها جميعاً”، وأضاف: “أعتقد أن كل من يشاهد هذه المشاهد، ما لم يكن قاسي القلب أو أسوأ، لا يمكنه إلا أن يشعر بالأسى، فالأمر مروّع عندما ترى الأطفال”.

وتابع قائلاً: “هؤلاء أطفال، سواء تحدثنا عن مجاعة أم لا، إنهم يتضورون جوعًا”.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ترامب خططًا أمريكية لإنشاء “مراكز غذائية” في غزة، في خطوة بدت متعارضة مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أنكر وجود مجاعة في القطاع.

وقال ترامب أيضًا: “هؤلاء الأطفال يبدون وكأنهم جائعون للغاية”.

(وكالات)

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