صور مزيفة تجمع ترامب وإبستين أنشئت بالذكاء الاصطناعي تحصد ملايين المشاهدات

شاشة حول ملفات جيفري إبشتاين معروضة في ميدان تايمز سكوير في مدينة نيويورك. 23 يوليو 2025. رويترز

واشنطن: حقّقت صور ومقاطع فيديو مركّبة، تُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين، ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها أنشئت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفادت به مجموعة متخصصة، الجمعة.

وكان ترامب وإبستين، وهو مدير أموال عُثر عليه منتحرًا في زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهم تتعلق بجرائم جنسية، على علاقة وثيقة لسنوات، وتوجد بالفعل صور حقيقية تجمع الرجلين.

لكن منذ نحو أسبوعين، ومع عودة قضية إبستين إلى الواجهة وربطها مجددًا بدونالد ترامب، حصدت سبع صور وفيديو واحد تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 7.2 ملايين مشاهدة عبر منصات مختلفة، وفقًا لما كشفته مجموعة “نيوزغارد” المتخصصة في مراقبة المعلومات المضلّلة.

ويُظهر الفيديو المزيّف ترامب وإبستين وهما يرقصان قرب فتيات شابات. وفي صورتين مولدتين بالذكاء الاصطناعي، يظهر الرجلان جالسَين على أريكة ومحاطَين بفتيات قاصرات، وهي مشاهد لا توجد أي صور موثقة تدعم حصولها، بحسب المجموعة.

واستندت “نيوزغارد” في تحليلها إلى برامج كشف متخصصة، منها Hive وIdentifAI، وأكدت أن الصور أنشئت بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي.

ومنذ عودة قضية إبستين إلى الواجهة في مطلع تموز/يوليو، يسعى دونالد ترامب إلى النأي بنفسه عن إبستين، الذي كانت تجمعه به علاقة وثيقة تعود لأكثر من عشرين عامًا.

(أ ف ب)