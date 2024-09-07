صور من آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنين- (شاهد)

انسحب الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين فجر الجمعة، مخلفا دمارا كبيرا في الشوارع والمنازل والبنى التحتية.
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رغم الدمار لن يركع أحرار الضفة الغربية يا عينيا وجنين التي ستفقأ عين عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
لن يركع ولن ينحني الفلسطيني مهما فعل العدو المتغطرس
لقد علمتم العالم بأسره معنى الرجولة والبطولة والشهامة والشجاعة والدفاع عن الوطن
رغم الدمار لن يركع أحرار الضفة الغربية يا عينيا وجنين التي ستفقأ عين عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒
لن يركع ولن ينحني الفلسطيني مهما فعل العدو المتغطرس
لقد علمتم العالم بأسره معنى الرجولة والبطولة والشهامة والشجاعة والدفاع عن الوطن