سياسة | عربي | فلسطين

صور من آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في جنين- (شاهد)

7 - سبتمبر - 2024

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انسحب الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين فجر الجمعة، مخلفا دمارا كبيرا في الشوارع والمنازل والبنى التحتية.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 10:11 ص

    رغم الدمار لن يركع أحرار الضفة الغربية يا عينيا وجنين التي ستفقأ عين عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول علي الصحراوي:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 11:14 ص

    لن يركع ولن ينحني الفلسطيني مهما فعل العدو المتغطرس
    لقد علمتم العالم بأسره معنى الرجولة والبطولة والشهامة والشجاعة والدفاع عن الوطن

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