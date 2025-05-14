سياسة | دولي | الولايات المتحدة

صور من زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية- (شاهد)

14 - مايو - 2025

حجم الخط
1

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء إن دول الخليج تسعى للعمل مع الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة متسببة في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وتحدث ترامب عن عدد من التطورات في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين.

وقال ترامب إن “دول الخليج تقف في مقدمة الصف لخلق شرق أوسط مستقر”.

واعرب عن أمله في ضم دول أخرى بالمنطقة إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل. (وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مايو 19, 2025 الساعة 9:54 م

    هه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهو ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله أمرا مفعولا اقتربت نهاية عصابة تل أبيب يا حبيب والأيام بيننا ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

هيومن رايتس ووتش: الشرطة مارست القوة المفرطة في لوس أنجليس
منذ 6 ساعات
الخارجية الأمريكية تؤكد إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلابية
منذ 9 ساعات
طريقة ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا عقيمة وضمانته الأمنية يجب ألا تعني استسلامها
18 - أغسطس - 2025
أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
16 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية