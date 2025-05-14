صور من زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية- (شاهد)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء إن دول الخليج تسعى للعمل مع الولايات المتحدة لتهدئة التوترات في المنطقة، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة متسببة في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وتحدث ترامب عن عدد من التطورات في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا ولبنان وفلسطين.

وقال ترامب إن “دول الخليج تقف في مقدمة الصف لخلق شرق أوسط مستقر”.

واعرب عن أمله في ضم دول أخرى بالمنطقة إلى “اتفاقيات أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل. (وكالات)