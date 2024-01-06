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صور ووثائق انتهاكات.. “دليل” في تحقيق بريطاني ضد جرائم إسرائيل في غزة- (فيديو)

6 - يناير - 2024

كتاب الأناضول وصورها.. "دليل" في تحقيق بريطاني ضد "جرائم" إسرائيل

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لندن: يعتزم “مركز العدالة الدولي للفلسطينيين” تقديم صورٍ التقطتها عدسات مراسلي وكالة الأناضول في فلسطين وكتابها “الدليل” إلى وحدة جرائم الحرب التابعة للشرطة البريطانية “سكوتلاند يارد” والتي تعمل على جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وتثبت تلك الصور استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض خلال حربها المدمرة المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما يتضمن كتاب “الدليل” الذي أعدته الأناضول صورا التقطها مصوروها في غزة لاستخدامه دليلا أمام القانون الدولي على “جرائم الحرب” الإسرائيلية في القطاع.

(الاناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:59 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا 🇵🇸✌️🔥

    رد

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