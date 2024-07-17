صوفية صادق تعتذر عن عدم المشاركة في مهرجان جرش تضامنا مع دموع غزة

بيروت- “القدس العربي”:
لا يزال اعتذار الفنانة التونسية صوفية صادق عن عدم المشاركة في “مهرجان جرش للثقافة والفنون” المقرر إقامته بين 24 الجاري لغاية 3 آب/ أغسطس في الأردن بسبب ما يجري من أحداث دامية في غزة، يحظى بالإشادات نظراً لمبادرتها الإنسانية والتضامنية والوطنية كما يثير الجدل والتساؤلات حول التأخر في تقديم اعتذارها قبيل انطلاق المهرجان بأيام.
وكانت صادق التي اشتهرت بنجوميتها في التسعينات وبأدائها الأغاني الطربية لكوكب الشرق “أم كلثوم” و”الشيخ إمام”، توجهت في الأيام القليلة الماضية برسالة إلى اللجنة العليا للمهرجان قدمت فيها اعتذارها عن عدم المشاركة في المهرجان، عازية الأسباب إلى “أن دموع غزة تمنعها من الغناء”.
وقالت في رسالتها إنها “على ثقة بأن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة في ألحان “جرش” هذا العام، وستكون مايسترو الحدث الذي سيحمل على عاتقه آلام المعذبين في غزة وفلسطين وصرخاتهم وسينقلها إلى العالم أجمع، كما جرت العادة دائماً أن يكون صوت الأمة العربية. ومع ذلك، أرجو منكم تقبل اعتذاري عن الحضور هذا العام. فأطفال غزة وشيوخها ونساؤها غارقون بدموعهم، ما يسلبني قدرتي على الغناء. أتمنى أن نلتقي في ظروفٍ أفضل حين تنتصر غزة وتتحقق أماني الشعب الفلسطيني”.
وأعربت صادق عن تقديرها لهذا المهرجان العريق الذي يعبّر عن أصالة الأردن وعن تقديرها لكل ما تبذله المملكة من دعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب والدور الكبير للأسرة الهاشمية في الحفاظ على المقدسات ومحاولتها حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
غير أن مدير المهرجان أيمن سماوي استغرب موقف الفنانة التونسية “لأنها وقعت عقد المشاركة منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي وحينها كانت الحرب في غزة قائمة فضلاً عن أن إدارة المهرجان كانت قد طلبت منها ايضاً الكوبليه الذي ستقدمه في شهر ايار/ مايو وكانت في منتهى السعادة”.
وأضاف “أن مدير أعمالها تواصل مع الإدارة ليسأل عن المشاركين في المهرجان من دولة تونس، مظهراً رغبتها في أن تكون متفردة بالمشاركة”.
من جهته، أشاد رئيس “مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية” كمال الحسيني بموقف صادق وبدورها المتكامل الإنساني والوطني، مؤكداً “على محافظتها طوال مسيرتها الفنية والثقافية على الانتصار للقضية الفلسطينية”، لافتاً إلى أنها “قدمت قبل أشهر ملحمة فنية وطنية من أجل القدس”، ومعتبراً “أن الفنان ليس صوتاً فقط بل هو موقف ورسالة تحفظ له تاريخاً وسنصلي في القدس قريباً بإذن الله”.
وماذا عن الآخرين ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
بل ماذا عن منظمي هذا المهرجان وعن سلطات الدولة التي تقر مثل هكذا أمور في ظل الإبادة على الأهل في فلسطين..حسبنا الله و نعم الوكيل….إن لم تستحي فافعل ما شئت..
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين فهي منكم ولكم وبنضالكم الشريف العفيف تتحرر من غطرسة الكيان الاستعماري الصهيوامريكانبيريطنوفرنيالماني الإجرامي الهمجي النازي الزنديقي
الانسان أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ على أنفسنا….
بارك الله فيها وفي أمثالها من الفنانين العرب ✌️🇵🇸😎👋
تعتذر “عن” المشاركة وليس عن “عدم” المشاركة.
على الجمهور الأردني والفلسطيني والعربي مقاطعة هذا المهرجان
لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع..وإقامة المهرجانات لهو أكبر دليل على الشبع…اتقوا الله في الشعب الأعزل.
للحقيقة والوضوح .. الفنانة التونسية صوفيا صادق وقعت عقد مشاركتها في المهرجان معه منذ شهر كانون ثاني العام الحالي، وكان حينها العدوان على غزة قائما، وفي شهر أيار طلب منها الكوبليه الذي ستقدمه وكانت في منتهى السعادة ولا يوجد أي مشكلة. ، ثم العاملين مع الفنانة صوفيا صادق تواصلوا مع إدارة المهرجان قبل نحو شهر طلبوا فيه الاعتذار عن حضور حفل الافتتاح بسبب عروض حفلات، ولم تعتذر الفنانة عن حفلتها، فابلغتها إدارة المهرجان بصعوبة ذلك بسبب التحضير للافتتاح.
بعد ذلك تواصل مدير اعمالها ليسأل عن المشاركين من تونس، مظهرا رغبة بأن تكون الفنانه صوفي متفردة في المشاركة ، وبناء على ذلك اعتذرت الفنانة عن المشاركة في مهرجان جرش. ، والسؤال هاهي تقيم حفلات في فرنسا وتونس ..لماذ لم تتوقف