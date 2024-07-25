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أولمبياد باريس: صيحات استهجان ضد النشيد الوطني الإسرائيلي في ملعب حديقة الأمراء- (فيديو)

25 - يوليو - 2024

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باريس- “القدس العربي”:

شهدت مدرجات حديقة الأمراء بباريس، مساء الأربعاء، رفع العديد من الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى أقمشة كتب عليها “فلسطين” خلال مباراة المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم ضد نظيره المالي ضمن أولمبياد باريس، في مشهد أدى إلى تدخل أمن الملعب. كما تم إطلاق صيحات الاستهجان على عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

وفي الفيديو نرى أيضًا رجلاً يحمل العلم الإسرائيلي ويحاول انتزاعه من يدي الشخص الذي يلوح بالعلم الفلسطيني. ويرفع العلم الفلسطيني خلال المسابقة ويمثل فلسطين وفد من الرياضيين.

كما تم إطلاق صيحات الاستهجان على النشيد الوطني. ونظراً للوضع الجيوسياسي، تم تصنيف الاجتماع على أنه عالي المخاطر.

واعتبر إيمريك كارون، النائب البرلماني اليساري الفرنسي، المتحالف مع حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، إن استقبال الرياضيين الإسرائيليين في أولمبياد باريس، و“التصرف كما لو لم يحدث شيء اليوم في غزة هو أمر فاضح للغاية بالنسبة لبلد مثل فرنسا”.

وقبله، اعتبر زميله النائب البرلماني عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، توما بورت، أن “الرياضيين الإسرائيليين غير مرحب بهم، داعيا إلى “التعبئة” رفضاً لمشاركتهم في الألعاب الأولمبية.

وقال البرلماني اليساري في نهاية الأسبوع لدعم الشعب الفلسطيني: “لا ينبغي السماح برفع العلم والنشيد الوطني الإسرائيلي خلال الألعاب الأولمبية.. كما حصل مع روسيا.. الوفد والرياضيون الإسرائيليون غير مرحب بهم في الألعاب الأولمبية بباريس”، وذلك على بعد بضعة أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية، وأبرزها مباراة كرة القدم التي ستجمع المنتخب الإسرائيلي مع نظيره المالي.

على وقع هتافات “تحيا تحيا فلسطين” و”من باريس إلى غزّة مقاومة مقاومة”، وصلت البعثة الفلسطينية صباح الخميس إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في أولمبياد باريس الصيفي، بعد أيام من مطالبتها بإقصاء اسرائيل من الألعاب بسبب “خرقها الهدنة الأولمبية” جراء الحرب الدائرة في غزّة.

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  1. يقول Anon:
    يوليو 26, 2024 الساعة 10:49 ص

    الكيان المسخ

    رد

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