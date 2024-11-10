ضابط كبير: ليست “خطة جنرالات” بل أوامر نتنياهو وتنفيذ هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية

أسرة التحرير

يقوم الجيش الإسرائيلي في القسم الشمالي من قطاع غزة بعملية تطهير عرقي. يتم بالقوة إخلاء الفلسطينيين القلائل الذين تبقوا في المنطقة، ودمرت إسرائيل المنازل والبنى التحتية وبدأت تشق محاور سير واسعة وتكمل قطع بلدات شمال القطاع عن وسط مدينة غزة. “تبدو المنطقة وكأن كارثة طبيعية وقعت فيها”، هكذا أجمل المراسل العسكري لـ “هآرتس” ينيف كوفوفيتش جولته مع قوات الجيش الإسرائيلي في المكان الأسبوع الماضي.

لكن كوفوفيتش لم يرَ كارثة طبيعية، بل خراب من فعل الإنسان وبنية مبيتة. ضابط كبير – الذي شخصته “الغارديان” البريطانية كالعميد ايتسيك كوهن، قائد فرقة 162 التي تعمل في شمال غزة، شرح للمراسلين بأنه لا عودة لأحد إلى القسم الشمالي. لا عودة إلى القسم الشمالي ولن تكون”. وروى الضابط بأن الأغلبية الساحقة من السكان في بلدات المنطقة (بيت حانون، بيت لاهيا، العطاطرة، جباليا) أخلوها الآن. “تلقينا أوامر واضحة جد”، قال الضابط الكبير، “مهمتي خلق تطهير المنطقة… نحرك السكان لحمايتهم، وخلق حرية عمل لقواتنا”.

سُئل الضابط إذا كان ينفذ “خطة الجنرالات” التي وضعها اللواء احتياط غيورا آيلند وبضعة من زملائه المتقاعدين لطرد الفلسطينيين من شمال قطاع غزة في ظل منع المساعدات الإنسانية وتجويع المتبقين، بحيث يعرف المتبقون في المنطقة كنشطاء حماس وأهداف عسكرية شرعية. فأجاب: “لا أعرف ما خطة الجنرالات، ليس لدي أي فكرة عن هذا”، وأضاف “نعمل وفقاً لتعليمات قيادة المنطقة الجنوبية ورئيس الأركان”. المساعدات الإنسانية تدخلها الفرقة، على حد قوله، “جنوباً”، خارج “منطقة التطهير” الحالية في شمال القطاع حيث لا تسمح إسرائيل بإدخال الغذاء والماء والأدوية. “الجيش الإسرائيلي هو جيش قيمي وأخلاقي”، أجمل الضابط، “نعمل في هذه المنطقة… كي نسمح للسكان بالانتقال جنوباً في ظل المخاطرة بحياتنا أحياناً”.

ينبغي أن نسمي الأمور بأسمائها: ربما طوق آيلند هذه الأفكار للجمهور، لكن “تطهير منطقة” شمالي غزة ينفذه الجيش الإسرائيلي بتعليمات من قادته، وعلى رأسهم الفريق هرتسي هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يرون فينكلمان، التابعين لتعليمات المستوى السياسي رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع المقال غالانت وبديله إسرائيل كاتس.

بدلاً من الحديث عن “خطة الجنرالات” ينبغي الحديث عن “أوامر نتنياهو”. هو الرأس، وهو المسؤول عن جرائم الحرب التي ينفذها الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة باسم “حرب الانبعاث”: طرد الفلسطينيين، وهدم بيوتهم وتهيئة الأرض في احتلال طويل لاستيطان يهودي.

هآرتس 10/11/2024