“ضاع في الترجمة”.. دبلوماسي مصري يصحح خطأ جسيماً في نقل تصريح الملك عبد الله عن غزة

12 - فبراير - 2025

ترامب يلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. 11 فبراير 2025. رويترز

لندن- “القدس العربي”: اعترف السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بوقوع خطأ جوهري في ترجمة تصريح للملك عبد الله الثاني خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح العشماوي أن الترجمة المتداولة في وسائل الإعلام العربية “سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع” كانت غير دقيقة. وأكد أن النص الصحيح للتصريح هو: “من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع”.

وأضاف الدبلوماسي المصري في اعتذاره: “هذا فارق ضخم، ولو كان الأخير هو النص الصحيح فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه”.

وكان العاهل الأردني قد التقى ترامب في البيت الأبيض، مؤكداً قدرة المملكة على استقبال ألفي طفل مريض من غزة، ومشدداً على أن العرب سيقدمون رداً موحداً على خطة ترامب بشأن غزة.

(وكالات)

  1. يقول خالد الوليد:
    فبراير 12, 2025 الساعة 12:45 م

    ولكن لماذا يعتذر هذا الدبلوماسي المصري لخطأ في الترجمة اوردته قناة قطرية لحدث في واشنطن بين الرئيس الامريكي وملك الاردن؟؟؟ ما علاقة الدبلوماسي المصري في الموضوع؟؟ هل كان هو المترجم؟؟؟ بحسب ما اذكر كان المترجم امرأة.

  2. يقول محمد - الجزائر:
    فبراير 12, 2025 الساعة 4:20 م

    لا الترجمة الأولى ولا الثانية تعبران أن الأردن يرفض التهجير .

  3. يقول م.ح:
    فبراير 12, 2025 الساعة 9:36 م

    ذلك لان الزعماء العرب يفضلون الحديث بغير لغتهم في محافل الاخرين .

