“ضاع في الترجمة”.. دبلوماسي مصري يصحح خطأ جسيماً في نقل تصريح الملك عبد الله عن غزة

لندن- “القدس العربي”: اعترف السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بوقوع خطأ جوهري في ترجمة تصريح للملك عبد الله الثاني خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح العشماوي أن الترجمة المتداولة في وسائل الإعلام العربية “سوف نرى كيف يمكن تحقيق ذلك (نقل الفلسطينيين) لمصلحة الجميع” كانت غير دقيقة. وأكد أن النص الصحيح للتصريح هو: “من الصعب تنفيذ ذلك بصورة ترضي الجميع”.

وأضاف الدبلوماسي المصري في اعتذاره: “هذا فارق ضخم، ولو كان الأخير هو النص الصحيح فإنني أعتذر عن نقل النص المترجم، ويكون ما قاله الملك لا غبار عليه”.

وكان العاهل الأردني قد التقى ترامب في البيت الأبيض، مؤكداً قدرة المملكة على استقبال ألفي طفل مريض من غزة، ومشدداً على أن العرب سيقدمون رداً موحداً على خطة ترامب بشأن غزة.

(وكالات)