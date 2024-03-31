ضباط إسرائيليون يعترفون بأن غالبية شهداء غزة المصنفين “إرهابيين” هم “مدنيون”

القدس: قال ضباط وجنود إسرائيليون، الأحد، إن “غالبية القتلى الذين صنفهم الجيش على أنهم إرهابيون”، خلال حربه الراهنة على قطاع غزة، هم في الحقيقة “مدنيون غير مسلحين”.

وجمعت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) شهادات من هؤلاء الضباط والجنود الذين قاتلوا في غزة خلال الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت عنهم “الجيش صنف حوالي 9000 قتيل فلسطيني في غزة على أنهم إرهابيون، لكن في الحقيقة غالبيتهم مدنيون، ولم يشكلوا أي تهديد”.

وتابعوا: “ذنبهم الوحيد (هؤلاء الضحايا) هو عبور خط وهمي رسمه الجيش، والذي في حال عبوره تُمنح القوات الإذن بإطلاق النار عليهم”.

وقال أحد الجنود للصحيفة: “قيل لنا تحديدا إنه حتى في حال فرار مشتبه به إلى مبنى، يتم إطلاق النار على المبنى، حتى على حساب إصابة مدنيين”.

وبحسب شهادات الضباط والجنود، فإن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على أي شخص يدخل “منطقة الإبادة” التي حددها، سواء مسلحين أو مدنيين.

وقال ضابط احتياط: “باختصار، الإرهابي بالنسبة للجيش هو أي شخص قتلته القوات داخل منطقة القتال مع القوة العسكرية (مقاتلو الفصائل الفلسطينية)”.

وأضاف: “لا يمكن القول بشكل مؤكد مَن الإرهابي ومَن الذي استُهدف لأنه دخل لسبب أو آخر إلى منطقة القتال”.

(الأناضول)