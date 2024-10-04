ضبط مستوطنين اثنين تسللا إلى المسجد الأقصى- (فيديو)

القدس المحتلة: ضبط حراس المسجد الأقصى مستوطنين اثنين تسللا الى باحة المسجد بعد صلاة الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو الشرطة الإسرائيلية وهي تخرج المستوطنَين من ساحات المسجد وكانا يرتديان زي المتدينين اليهود.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان: “قام اثنان من المتطرفين اليهود بدفع شرطي وأحد حراس المسجد الأقصى المتواجدين في باب القطانين، وذهبا بسرعة باتجاه المصلى المرواني، قبل ملاحقة الشرطة والحراس لهما”.

وأضافت أن المستوطنين انبطحا أرضاً ونفخا في البوق ثم اعتقلتهما شرطة الاحتلال.

والشوفار أو البوق؛ أحد أدوات الطقوس اليهودية، والذي يتكون من قرن كبش يُنفخ فيه خلال عيد رأس السنة العبرية وقبله، وفي عيد الغفران أيضا.

ويرمز النفخ فيه إلى التعجيل بمجيء “المخلص المنتظر”، كما يرمز للسيادة الإسرائيلية، وينفخ في عيد الاستقلال ولحظات الانتصار كما حدث حين احتلال المسجد الأقصى وسيناء.

في حادثة هي الأولى من نوعها.. تسلل مستوطنان إلى داخل المسجد الأقصى اليوم بعد انتهاء صلاة الجمعة، وهما يلبسان شال “الطاليت”، وأديا صلوات تلمودية ونفخا بالبوق، قبل أن تخرجهم شرطة الاحتلال خارج المسجد. يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيدت وصول المصلين للأقصى لأداء صلاة الجمعة… pic.twitter.com/Mb9ksd5yV6 — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) October 4, 2024

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى لعدة ساعات يوميا ما عدا الجمعة والسبت، رغم المعارضة المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدعو لوقف هذه الاقتحامات.

ويحتفظ الأردن بحق الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة عام 1994، بأن “المسجد الأقصى المبارك وبكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.

ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على الفور على الحادث.

وتحتفل إسرائيل مساء الأربعاء والخميس الجمعة بِـ”عيد رأس السنة العبرية” الجديدة، والذي تبدأ به سنة 5785 حسب التقويم العبري، وبه تبدأ “10 أيام التوبة التي تختتم بصوم الغفران”، وفق هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

(الأناضول)