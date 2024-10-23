ضبط نائب فرنسي بالجرم المشهود خلال شرائه المخدرات.. أزمة جديدة تهز الطبقة السياسية

عضو البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" آندي كيربرا خلال جلسة أسئلة للحكومة في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس في 19 ديسمبر 2023- ا ف ب

باريس: أقر نائب فرنسي، الثلاثاء، بأنه ضُبط بالجرم المشهود خلال شراء مخدرات، متعهداً بتلقي العلاج، ما أثار جدلاً داخل الطبقة السياسية.

وأوضح أندي كيربرا، البالغ 34 عاماً، وهو نائب عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، عبر منصة “إكس” أنه ضُبط، في 17 تشرين الأول/أكتوبر، “وبحوزته مخدرات”. وأكد أنه سيتبع “بروتوكول رعاية” من أجل “استئناف نشاطه البرلماني”.

وعلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو (حزب “الجمهوريون” اليميني) عبر منصة إكس قائلاً: “من غير المقبول أن نرى نائباً عن الجمهورية يشتري مخدرات اصطناعية من تاجر متجول. يجب على النائب أن يكون قدوة. يجب أن يستخلص عواقب أفعاله”.

⚡ L’avis tranché Le député LFI Andy Kerbrat a été interpellé en flagrant délit d’achat de drogue. Alors que la gauche le défend et le présente comme un “malade à soigner”, pour @arthurchevallie, c’est inacceptable.#ApollineMatin pic.twitter.com/frqxt6zc2S — RMC (@RMCInfo) October 23, 2024

وقالت النيابة العامة في باريس، رداً على اتصال من وكالة فرانس برس، في تأكيد لمعلومات أوردتها مجلة “فالور أكتويل” Valeurs Actuelles الأسبوعية، إن “الشرطة لاحظت تواصلاً بين شخصين يشير إلى صفقة مخدرات”.

وخلال عملية تفتيش، عثرت الشرطة على 1,35 غرام من عقار “3-ام ام سي” (3-MMC)، وهو مخدر اصطناعي ينتشر في فرنسا، بحوزة كيربرا، في حين كان بحوزة البائع، وهو مراهق، غرام واحد من المخدر عينه، و200 يورو، بحسب المصدر نفسه.

Alors que le narcobanditisme s’installe en France avec son cortège de violences, il n’est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Un député a un devoir d’exemplarité. M. Andy Kerbrat doit tirer les conséquences de… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) October 22, 2024

ويُلاحَق كيربرا بتهمة تعاطي المخدرات.

كما أن البائع القاصر، المدان سابقاً بتهمة الاتجار بالمخدرات، أودع في الحبس الاحتياطي.

ولم يوضع أندي كيربرا قيد الاحتجاز، لكن الشرطة استجوبته في اليوم التالي في جلسة استماع مفتوحة، وفق منشوره على “إكس”.

وأكد النائب أنه “سيحارب إدمانه”، مضيفاً: “في مواجهة المشاكل الشخصية والهشاشة النفسية، تعاطيتُ المخدرات الاصطناعية، وأدركُ تماما آثارها على الصحة”.

وتلقّى آندي كيربرا دعماً علنياً من العديد من البرلمانيين اليساريين. وكتب برنار جومييه، السيناتور الاشتراكي والطبيب، عبر منصة إكس: “يؤثر الإدمان على المجتمع بأكمله، بما يشمل البرلمانيين والوزراء”.

وعلى اليمين، بالإضافة إلى وزير الداخلية، دعا مسؤول محلي كيربرا إلى الاستقالة.

Petit portrait d’un bon, d’un très bon même : Andy Kerbrat.

Andy a vu ses études supérieures avortées, a été syndicaliste CGT, militant LGBT, membre (comme Ritchy Thibault) du groupuscule écolo gaucho PEPS.

Bref, Andy cochait toutes les cases pour devenir député LFI…et il est… pic.twitter.com/CGXK4347iw — gauchediarrhée (@gauchecaca) October 22, 2024

وكتب غيوم ريشار، الممثل المنتخب لمدينة نانت (غرب) والمندوب المحلي لحزب “أوريزون” الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، عبر منصة إكس أن “تصوير المرء نفسه ضحية للإدمان يشكل إهانة لشعب نانت” الذي انتخب كيربرا في تموز/يوليو الماضي.

(أ ف ب)