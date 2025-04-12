ضبط نحو أربعة ملايين حبة كبتاغون في ميناء اللاذقية السوري

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، ضبط نحو أربعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة داخل مستودعات في ميناء اللاذقية تمهيدا لتصديرها إلى الخارج.

وأفادت الوزارة على صفحتها في “تلغرام” بأن فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية ضبط “نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدا لتصديرها”.

وأشارت إلى أنه تم العثور على الحبوب المخدرة في مستودع في ميناء اللاذقية، من دون أن تحدد وجهتها.

وأضافت “تمت مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

عُرف نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بإنتاج الكبتاغون الذي أغرق الأسواق في الشرق الأوسط وهي آفة وصلت إلى العراق المجاور وإلى دول الخليج مثل السعودية.

ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات الحرب السورية المستمرة منذ 13 عاما حكومة الأسد، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات. وأصبح أكبر صادرات سوريا متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.

ولطالما اعتُبرت منطقة الساحل في غرب سوريا، حيث تقع اللاذقية، معقلا لآل الأسد.

(أ ف ب)