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ضجّة بعد عزف مقطع من النشيد الوطني النازي في حفل افتتاح بطولة ألمانيا لفرق الإطفاء

منذ ساعة واحدة

علم ألماني يرفرف فوق مبنى الرايخستاغ. صورة تعبيرية من الأرشيف. رويترز

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تورغاو: خيّمت فضيحة على حفل افتتاح بطولة ألمانيا لفرق الإطفاء، المنعقدة في مدينة تورغاو بولاية سكسونيا شرقي البلاد.

فبدلاً من عزف النشيد الوطني الرسمي، عُزف المقطع الأول المثير للجدل من النشيد الوطني الألماني، الذي ارتبط بالحقبة النازية، والمعروف باسم “أغنية ألمانيا”، خلال مراسم الافتتاح.

وقال نائب رئيس الاتحاد الألماني لفرق الإطفاء، هيرمان شريك: “ننأى بأنفسنا بكل وضوح عن هذه الواقعة”، مؤكداً أن فرق الإطفاء والاتحاد الممثل لها يتمسكون بالقيم الديمقراطية الأساسية، وأضاف: “لا مكان في صفوفنا لأفكار لا تتوافق مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي”.

وقد ألّف “أغنية ألمانيا” الشاعر أوجوست هاينريش هوفمان فون فالرسليبن عام 1841، إلا أن النظام النازي أساء استخدامها لأغراض دعائية، مركّزًا على المقطع الذي يقول: “ألمانيا، ألمانيا فوق كل شيء…”. واليوم، لا يُعتمد من النشيد الوطني الألماني إلا المقطع الثالث، الذي يتضمّن عبارة: “الوحدة والعدالة والحرية”.

وذكر شريك أنه “لا يمكن التسامح مع هذا السلوك”، مضيفاً أن المسؤول عن هذه الواقعة قد تم إعفاؤه من مهامه التطوعية في الاتحاد الألماني لفرق الإطفاء بأثر فوري.

(د ب أ)

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