“ضحايا إرهاب وضحايا حرب”.. هكذا فرق فرانسوا أولاند بين الفرنسيين الذين قضوا في إسرائيل وفي غزة- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: في مقابلة مع إذاعة “فرانس انفو” الفرنسية، ردّ الرئيس الفرنسي السابق فرانسو أولاند على سؤال حول تأبين/تكريم فرنسا لمواطنيها ضحايا الحرب في قطاع غزة، وأيضا على سؤال حول الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، وذلك بمناسبة مراسم تأبين الدولة الفرنسية للمواطنين الفرنسيين الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي ترأسها هذا الأربعاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

فخلال مراسم التأبين هذه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن “جميع الأرواح متساوية ولا تقدر بثمن في نظر فرنسا”، واصفا هجوم حماس بأنه “أكبر مذبحة معادية للسامية في القرن”. كما أوضح قصر الإليزيه، تزامناً مع ذلك، أنه ستكون هناك أيضا “وقفة تأبينية ” للفرنسيين ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة سيحدد موعدها لاحقا.

ورداً على سؤال “فرانس انفو” حول هذا التأبين للضحايا الفرنسيين في غزة، اعتبر الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، أنه “لا يمكن أن يكون التأبين نفسه”، لأن هناك فرقاً بين هؤلاء الضحايا: “ضحايا الإرهاب وضحايا الحرب”، على حد قوله.

Faut-il un hommage similaire à celui des victimes du 7-Octobre pour les morts de Gaza ? “Ca ne peut pas être le même hommage, estime François Hollande. Une vie est une vie et une vie est équivalente à une autre. Mais il y a les victimes du terrorisme et les victimes de guerre”. pic.twitter.com/WTBoIC2d4o

وقال أولاند: “ لا يُمكن لفرنسا تأبين ضحايا الغارات الإسرائيلية كما تم تأبين ضحايا هجوم حماس.. الحياة هي حياة، والأرواح متساوية، ولكن هناك ضحايا الإرهاب وضحايا الحرب”.

وردا على سؤال حول هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر ضد السفن التجارية الغربية والردود الأمريكية والبريطانية عليها، رأى فرانسوا أولاند أن “على فرنسا أن تعمل مع هذه الدول لضمان حرية الملاحة التي تعد عنصراً مهماً في القانون الدولي”.

Attaques des rebelles Houthis: “La France doit travailler avec les Américains et les Britanniques et d’autres pour assurer la liberté de navigation. Il y a des règles. Quand on viole le droit international, on doit en supporter les conséquences”, analyse François Hollande. pic.twitter.com/hOmNgoJi2C

