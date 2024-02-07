سياسة | دولي | أوروبا

“ضحايا إرهاب وضحايا حرب”.. هكذا فرق فرانسوا أولاند بين الفرنسيين الذين قضوا في إسرائيل وفي غزة- (فيديو)

منذ 29 دقيقة

الرئيس الفرنسي السابق فرانسو أولاند

حجم الخط
0

باريس- “القدس العربي”: في مقابلة مع إذاعة “فرانس انفو” الفرنسية، ردّ الرئيس الفرنسي السابق فرانسو أولاند على سؤال حول تأبين/تكريم فرنسا لمواطنيها ضحايا الحرب في قطاع غزة، وأيضا على سؤال حول الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، وذلك بمناسبة مراسم تأبين الدولة الفرنسية للمواطنين الفرنسيين الذين قضوا في الهجوم الذي نفذته حماس في إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي ترأسها هذا الأربعاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

فخلال مراسم التأبين هذه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن “جميع الأرواح متساوية ولا تقدر بثمن في نظر فرنسا”، واصفا هجوم حماس بأنه “أكبر مذبحة معادية للسامية في القرن”. كما أوضح قصر الإليزيه، تزامناً مع ذلك، أنه ستكون هناك أيضا “وقفة تأبينية ” للفرنسيين ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة سيحدد موعدها لاحقا.

ورداً على سؤال “فرانس انفو” حول هذا التأبين للضحايا الفرنسيين في غزة، اعتبر الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، أنه “لا يمكن أن يكون التأبين نفسه”، لأن هناك فرقاً بين هؤلاء الضحايا: “ضحايا الإرهاب وضحايا الحرب”، على حد قوله.

وقال أولاند: “ لا يُمكن لفرنسا تأبين ضحايا الغارات الإسرائيلية كما تم تأبين ضحايا هجوم حماس.. الحياة هي حياة، والأرواح متساوية، ولكن هناك ضحايا الإرهاب وضحايا الحرب”.

وردا على سؤال حول هجمات الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر ضد السفن التجارية الغربية والردود الأمريكية والبريطانية عليها، رأى فرانسوا أولاند أن “على فرنسا أن تعمل مع هذه الدول لضمان حرية الملاحة التي تعد عنصراً مهماً في القانون الدولي”.

وأضاف الرئيس الفرنسي السابق (2017-2012): “هناك قواعد.. عندما تنتهك القانون الدولي، يجب أن تتحمل العواقب. فرنسا تخاطر بعدم الرد. إذا قبلت أن يتعرض جارك للهجوم دون رد فعل عندك، فإنك ستتعرض للهجوم أنت كذلك وليس الجار فقط”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

غوتيريش: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيفاقم الكابوس الإنساني في غزة بشكل كبير
منذ 51 دقيقة
الرياض ترد على واشنطن: لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
منذ 17 ساعة
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وخان يونس
منذ 19 ساعة
الأمم المتحدة تحذّر من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية