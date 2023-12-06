ضحية هجوم فيرمونت.. الطالب الفلسطيني هشام عورتاني يخرج من المستشفى في رحلة صعبة وطويلة نحو الشفاء- (فيديو)

فيرمونت”القدس العربي”: خرج الطالب الفلسطيني هشام عورتاني من مستشفى في ولاية فيرمونت بعد إصابته برصاصة في ظهره بسبب هويته العربية والفلسطينية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعورتاني وهو يغادر المستشفى.

وكتب صديق للعائلة على “إنستغرام” أن رحلة عورتاني إلى الشفاء التام، ستكون طويلة وصعبة للغاية، وقال :” وكما لاحظ هشام ووالدته، فإن نضالاتهما ترمز بطريقة ما إلى النضال الفلسطيني الأوسع من جوانب كثيرة. لم يحدث إطلاق النار عليه في فراغ ومعاناتهم ليست منفصلة عن معاناة جميع الفلسطينيين في هذه اللحظة الجماعية من الصدمة والحزن والعذاب”.

وقد أُصيب هشام عورتاني، أحد الطلاب الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق النار في منطقة بيرلينغتون بولاية فيرمونت ، نهاية الأسبوع الماضي ، بالشلل من الصدر إلى الأسفل.

وقالت والدة عورتاني، إليزابيث برايس، إن ابنها أصيب بالشلل من منتصف الجذع إلى الأسفل وقد لا يتمكن من المشي مرة أخرى .

وقالت برايس: “إنه يعاني مما يسمونه إصابة غير كاملة في العمود الفقري، مما يعني أنه يستطيع الشعور، لكنه لا يستطيع تحريك المناطق المصابة بالشلل حاليًا”.