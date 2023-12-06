ضخ المياه في “أنفاق حماس” يثير مخاوف لدى أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة

القدس: تكشف الكلمات القاسية التي سمعها أعضاء المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، من أهالي الأسرى في غزة، مخاوف من مقتل أقاربهم في ضوء تقارير عن مخطط لاستخدام خراطيم المياه لإغراق الأنفاق بالقطاع.

الأهالي، وبعض الأسرى ممن أطلقتهم حماس مؤخرا، أشاروا إلى أنه “كان يتم احتجازهم في أنفاق بغزة”.

وفي ضوء تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية عن مخطط إسرائيلي لاستخدام خراطيم المياه لإغراق الأنفاق، فإن تساؤلات برزت عن مصير الأسرى في الأنفاق.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، عن زوجة أسير أُطلق سراحها مؤخرا، قولها لأعضاء المجلس الوزاري الحربي في الاجتماع المشحون الذي عقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب مساء الثلاثاء: “إنهم (الأسرى) في الأنفاق، وأنتم تتحدثون عن إغراقها بمياه البحر”.

وأضافت دون أن يذكر الموقع اسمها: “لقد وضعتم السياسية فوق إعادة المختطفين، لقد ضرب زوجي نفسه (لا يزال أسيرا لدى المقاومة) لأن الأمر كان صعباً عليهم، وأنتم لا تفكرون إلا في إسقاط حماس”.

ونقل موقع “واينت الإخباري” الإسرائيلي، الأربعاء، عن ذات الإسرائيلية، قولها: “شعرنا وكأن لا أحد يفعل أي شيء من أجلنا. الحقيقة هي أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف وأصبحنا لاجئين جرحى”.

وتابعت: “تم فصل زوجي عني قبل ثلاثة أيام من عودتي إلى إسرائيل وتم نقله إلى الأنفاق. وأنتم تتحدثون عن إغراق الأنفاق بمياه البحر؟ أنتم تقصفون طرق الأنفاق في المكان الذي يتواجدون (الأسرى الإسرائيليين) فيه بالضبط”.

ونقل موقع “واللا” عن إسرائيلية أخرى لم يذكر اسمها: “كنا في الأنفاق في ظروف صعبة إلى مستحيلة. تحت الأرض مع نقص الأكسجين، وأيام كاملة كنا في الظلام. الظروف الصحية السيئة التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي”.

وأضافت عن الأسرى الإسرائيليين في غزة إنهم “على وشك فقدان الأمل”.

من جهته، قال أحد الأسرى الذين أطلق سراحه مؤخرا، ولم يتم ذكر اسمه: “إن الأسرى لن ينجوا من قصف الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف: “كنا خائفين من أن إسرائيل وليس حماس هي التي ستقتلنا”.

وقال شارون شرابي، الذي تحتجز حماس شقيقيه يوسي وإيلي شرابي في قطاع غزة: “إن الجيش الإسرائيلي يقصف الشقق التي يتم العثور فيها على المختطفين”.

ونقل موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، الأربعاء، عن إسرائيلي أطلق مؤخرا من غزة، قوله في اللقاء: “لقد واجهت الأسر وأتفهم صعوباته. كنا في الأنفاق، مرعوبين من أن حماس لن تقتلنا، بل إسرائيل، ثم يقولون إن حماس هي التي قتلتك”.

وأضاف الإسرائيلي الذي لم ينشر اسمه: “لذا، أحث بشدة على بدء عملية تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن وعلى الجميع العودة إلى ديارهم. لا ينبغي أن يكون هناك تسلسل هرمي. الجميع على نفس القدر من الأهمية”.

ونقل موقع “واينت” الإخباري عن نتنياهو قوله للعائلات والأسرى السابقين: “لقد جئت مع زملائي لسماع صوتكم. لا يزال هناك الكثير من الظلام الذي يجب تبديده، ويجب إعادة الجميع. لقد سمعت الخوف والإذلال والمعاناة والتعذيب وسوء المعاملة. لقد هز هذا العالم بأكمله”.

(الأناضول)