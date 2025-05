ضربات إسرائيلية أمريكية تستهدف ميناء الحديدة في اليمن ومصنع إسمنت باجل- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي”: شنت مقاتلات إسرائيلية وأمريكية، مساء الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية على محافظة الحُديدة غرب اليمن، استهدفت ميناء المدينة ومصنع إسمنت باجل، أحد أبرز المنشآت الصناعية في البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أن “عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف بست غارات ميناء الحديدة”، مضيفة أن “الهجوم شمل أيضا مصنع إسمنت باجل الحكومي”.

من جهتها، أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بأن “طائرات إسرائيلية وأمريكية نفذت هجوما على ميناء الحديدة في ثماني موجات قصف”، فيما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول أمريكي كبير أن الغارات نُفذت بتنسيق مشترك بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن “الجيش الإسرائيلي شن غارات على اليمن ردًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بن غوريون”. وذكرت القناة 12 العبرية أن “الهجوم ركز على ميناء الحديدة”، مضيفة نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي أنه “تم إلقاء 48 قنبلة على أهداف في اليمن، وشهد ميناء الحديدة ضربة قاسية”.

The US military launches an attack on the Yemeni capital, Sana’a, while Israel undertakes to destroy the port of Hodeidah! pic.twitter.com/UqaBXDSeQY

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 5, 2025