ضربات تركية ضدّ “أهداف” لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أربيل (العراق): استهدفت ضربات جوية شنتها تركيا، الأحد، مواقع عديدة في إقليم كردستان في شمال العراق، كما قال لفرانس برس مسؤول محلي، في حين أكدت أنقرة أنها استهدفت “20 هدفاً” يستخدمه مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك.

وقال إحسان جلبي قائم مقام سيدكان القريبة على الحدود مع تركيا ومع إيران لفرانس برس إن “المقاتلات الحربية التركية قصفت مناطق…في باردوست في الساعة 9:20 مساء اليوم، كما قصفت قرية بدران”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنها شنّت “عملية جوية” في شمال العراق من أجل “تحييد حزب العمال الكردستاني” الذي تصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن “عملية جوية شنّت على مناطق في متين وهاكورك وقنديل وكارة، في شمال العراق، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الساعة 21:00…من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، ومنع الهجمات الإرهابية القادمة من شمال العراق ضد شعبنا وقواتنا الأمنية، وضمان أمن حدودنا”.

وأضافت الوزارة أن “20 هدفاً مستخدمة من قبل الإرهابيين” جرى تدميرها.

وتأتي هذه الضربات بعد هجوم انتحاري قام به حزب العمال الكردستاني في أنقرة استهدف مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية في أنقرة.

وأفادت قناة رووداو الكردية على موقعها الالكتروني عن ضريات على مناطق في جبل قنديل وهو يشكّل معقلاً تقليدياً لعناصر حزب العمال الكردستاني ويقع على الحدود مع إيران.

وأدانت رئاسة إقليم كردستان التي تقيم علاقات جيدة مع أنقرة، “الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة اليوم”، وفق بيان، واعتبرت أن “الإرهاب والعنف يشكلان تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار الإقليميين”.

في بغداد، أعربت وزارة الخارجيَّة العراقيَّة “عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابيّ”.

ويشنّ الجيش التركي مراراً عمليات عسكرية جوية وبرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومواقعهم في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان وفي منطقة سنجار.

وتقيم تركيا منذ 25 عاماً عشرات القواعد العسكرية في الإقليم في إطار نزاعها مع حزب العمال الذي بدوره يملك قواعد خلفية في المنطقة.

(أ ف ب)