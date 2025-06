المقاتلات الأمريكية تقصف صالة مناسبات في صنعاء وإصابة نساء وأطفال- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي” ووكالات: شنت المقاتلات الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة صالة مناسبات قيد الإنشاء. وقد أسفرت الغارات عن إصابة سبع نساء وطفلين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون).

وعاودت المقاتلات الأمريكية، مساء الأربعاء، شن غارات على اليمن، مستهدفة مجددا صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف.

واستهدفت الغارات حي الجراف شمال العاصمة، ونجم عن ذلك انفجارات عنيفة واشتعال حرائق وتضرر منازل.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الغارات استهدفت صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني في مديرية الثورة في صنعاء.

وأضافت أن” الدفاع المدني يعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الأمريكي”، موضحة “تضرر عدد من المنازل المجاورة لصالة المناسبات وإصابة 7 نساء وطفلين”.

مزرعة أغنام

كما شنت المقاتلات غارات على مناطق محيط مدينة صعدة شمالي البلاد، في استهداف ثانٍ للمحافظة خلال 24 ساعة. واستهدفت المقاتلات أيضًا عدة مواقع في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت غارات أخرى مديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ”أنصار الله” إن “العدوان الأمريكي على الحزم استهدف مزرعة الشعب للماشية والأغنام ما أدى إلى نفوق أعداد منها”.

وتزامنا مع هذه الضربات، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الأربعاء بـ”القضاء عليهم تماما”.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن “أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين وراقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون ابدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما”.

في الموازاة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صد هجوم حوثي، وذلك بإسقاط طائرة بدون طيار فوق البحر، في أول اعتراف أمريكي بهجوم للحوثيين منذ بدء الجولة الثانية من غاراتهم على أهداف في اليمن.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75″ Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2025