المقاتلات الأمريكية تقصف صالة مناسبات في صنعاء وإصابة نساء وأطفال- (فيديو)

صنعاء- “القدس العربي” ووكالات: شنت المقاتلات الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة صالة مناسبات قيد الإنشاء. وقد أسفرت الغارات عن إصابة سبع نساء وطفلين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون).

وعاودت المقاتلات الأمريكية، مساء الأربعاء، شن غارات على اليمن، مستهدفة مجددا صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف.

واستهدفت الغارات حي الجراف شمال العاصمة، ونجم عن ذلك انفجارات عنيفة واشتعال حرائق وتضرر منازل.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الغارات استهدفت صالة مناسبات قيد الإنشاء في حي سكني في مديرية الثورة في صنعاء.

وأضافت أن” الدفاع المدني يعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الأمريكي”، موضحة “تضرر عدد من المنازل المجاورة لصالة المناسبات وإصابة 7 نساء وطفلين”.

🇾🇪🇺🇸⚡️عـاجـل الغارات الأمريكية استهدفت صالة مناسبات قيد الإنشاء بحي سكني في حي الثورة بالعاصمة صنعاء. pic.twitter.com/loAQWHmr4a — GENERAL T | جنـــرال T (@TZ00G) March 19, 2025

مزرعة أغنام

كما شنت المقاتلات غارات على مناطق محيط مدينة صعدة شمالي البلاد، في استهداف ثانٍ للمحافظة خلال 24 ساعة. واستهدفت المقاتلات أيضًا عدة مواقع في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء وسط اليمن. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت غارات أخرى مديرية الحزم في محافظة الجوف شمالي شرقي اليمن.

وقالت وسائل إعلام تابعة لـ”أنصار الله” إن “العدوان الأمريكي على الحزم استهدف مزرعة الشعب للماشية والأغنام ما أدى إلى نفوق أعداد منها”.

الان غارات أمريكية تستهدف مخزن اسلحة حوثيه في منطقة الطاهرية شمال مديرية السوادية بمحافظة البيضاء

ولا زالت الانفجارات مستمره في موقع الضربة #صنعاء #اليمن #البيضاء pic.twitter.com/O3fWJRxmVy — احمد عبدربه ابوصريمه (@a_abusrimh) March 19, 2025

وتزامنا مع هذه الضربات، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الأربعاء بـ”القضاء عليهم تماما”.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن “أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين وراقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون ابدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما”.

في الموازاة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صد هجوم حوثي، وذلك بإسقاط طائرة بدون طيار فوق البحر، في أول اعتراف أمريكي بهجوم للحوثيين منذ بدء الجولة الثانية من غاراتهم على أهداف في اليمن.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75″ Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2025

إحباط هجوم جوي

وأعلن الحوثيون، فجر اليوم الأربعاء، عن “تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” وعدد من القطع الحربية المعادية، ما أدى إلى إحباط هجوم جوي واسع على اليمن”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، “بعد استئناف عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطيني تم رصد تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعداداً لشن هجوم جوي واسع على بلدنا”.

وأشار على “أنه ورداً على ذلك، نفذت القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير عملية مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” وعدداً من القطع الحربية المعادية ما أدى بعون الله تعالى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم”، مؤكدًا “أن العملية حققت أهدافها بنجاح”.

وأوضح “أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الرابع خلال 72 ساعة”، مؤكدًا “أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن الصامد المجاهد عن تأدية واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، وأنه سيصعد من عملياته العسكرية ضد العدو الصهيوني، ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها”.

ومنذ نهاية الأسبوع الفائت، تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت السبت عن استشهاد 53 شخصا وإصابة 98 آخرين.

وإضافة إلى إعلانهم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” أربع مرات في البحر الأحمر، تبنى الحوثيون الثلاثاء إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل اعترضته دفاعاتها الجوية قبل أن يدخل أجواءها، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وكان ذلك أول هجوم صاروخي يستهدف إسرائيل من اليمن منذ بدء سريان الهدنة في غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

وحصل هذا التصعيد بعيد سلسلة ضربات إسرائيلية كثيفة على قطاع غزة.