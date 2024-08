ضربات دامية في روسيا وأوكرانيا وزيلينسكي يقيل قائد القوات الجوية- (فيديوهات)

كييف (أوكرانيا): قُتل سبعة أشخاص على الأقل الجمعة في غارات روسية على خاركيف في أوكرانيا وخمسة آخرون في قصف أوكراني على بيلغورود في روسيا، وفقا للسلطات المحلية التي أفادت أيضا بسقوط عشرات الجرحى.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة قائد القوات الجوية بعد أيام على تحطم مقاتلة من طراز إف-16 وهي من المعدات العسكرية التي سلمها حلفاء كييف الغربيون مؤخرا إلى كييف بعد انتظار دام نحو عامين.

ميدانيا، قالت السلطات الأوكرانية إن خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية وتقع في الشمال الشرقي على بعد نحو أربعين كيلومترا من الحدود الروسية، استُهدفت الجمعة بقنبلة روسية موجهة، وهي سلاح مدمر.

ووفقا لإيغور تيريخوف، رئيس بلدية المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة قبل الحرب، فقد أصيب مبنى مكون من 11 طبقة وقُتل سبعة أشخاص على الأقل، بينهم فتاة تبلغ 14 عاما.

كما أسفر الهجوم عن إصابة 59 شخصا على الأقل بجروح، بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاما، وفقا للحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف.

وسمع أحد صحافيي وكالة فرانس برس دوي انفجارات قوية في المكان.

ونشر حاكم المنطقة مقطع فيديو يُظهر سيارات وشققا سكنية تشتعل فيها النيران ويتصاعد منها دخان أسود كثيف.

وشدد زيلينسكي على أن “هذه الضربة لم تكن لتحدث” لو سمح الغرب لبلاده باستهداف روسيا في العمق بالصواريخ البعيدة المدى التي زُوّدت بها.

وقد رفض معظم الدول الغربية حتى الآن ذلك خوفا من التصعيد مع موسكو.

وقال زيلينسكي “نحن في حاجة إلى قرارات قوية من شركائنا لوضع حد لهذا الإرهاب”، مضيفا “لا سبب منطقيا للحد من دفاع أوكرانيا”.

