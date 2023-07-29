ضربات صاروخية روسية على دنيبرو في وسط أوكرانيا

كييف: قال مسؤولون إن صواريخ روسية أصابت مجمعا سكنيا ومبنى لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة دنيبرو بوسط البلاد أمس الخميس، مما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص وإلحاق أضرار واسعة النطاق.

وقال حاكم منطقة دنيبرو سيرهي ليساك على تطبيق المراسلة تيليغرام إن المصابين يتلقون العلاج في منازلهم.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الوطني ” سقطت صواريخ من طراز إسكندر في دنيبرو في حوالي الساعة 8:30 مساء (1730 بتوقيت غرينتش) وفقا لمعلومات أولية”.

وتابع “تم تدمير جزء من المبنى السكني. لم يكن قيد الاستخدام ولم يكن هناك الكثير من الناس. حوصر عدد قليل لكنهم الآن خارج المبنى. وتعرض مبنى جهاز الأمن لدمار جزئي”.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من مبنى تحول إلى أنقاض بالإضافة إلى حطام متناثر عبر فناء كبير.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف المبنى التابع لجهاز الأمن الأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عقد اجتماعات طارئة مع جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الشؤون الداخلية وخدمات الطوارئ ومسؤولين محليين.

(رويترز)