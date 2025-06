مقتل شخص في ضربة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

بيروت: قتل شخص في ضربة شنّتها مسيرة اسرائيلية على سيارة في منطقة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين “حزب الله” واسرائيل.

وأوردت الوكالة أن “مسيرة اسرائيلية” استهدفت سيارة “في بلدة رشكنانية في قضاء صور كانت مركونة إلى جانب منزل” ما أدى إلى “سقوط شهيد”. ونشرت صورة تظهر هيكل سيارة اندلعت النيران فيها.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول الدولة العبرية إنها تستهدف مواقع ومنشآت لـ “حزب الله”، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، في بيان، أنه قتل مهرب أسلحة ينتمي لـ “حزب الله” في غارة على شرق لبنان، الخميس، “كان ينسق تعاملات إرهابية لشراء أسلحة”.

Israeli 🇮🇱 army targeted a vehicle in Rechknanay رشكنانيه, a village in Southern Lebanon, located in Tyre District, Governorate of South Lebanon 🇱🇧

Israeli Army Radio reported a senior official in Hezbollah’s Radwan unit was assassinated by an Israeli drone strike in the town of… https://t.co/zMHWKJn1Qf pic.twitter.com/944zbF3gfd

— Saad Abedine (@SaadAbedine) March 4, 2025