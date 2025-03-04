مقتل شخص في ضربة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان

بيروت: قتل شخص في ضربة شنّتها مسيرة اسرائيلية على سيارة في منطقة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين “حزب الله” واسرائيل.

وأوردت الوكالة أن “مسيرة اسرائيلية” استهدفت سيارة “في بلدة رشكنانية في قضاء صور كانت مركونة إلى جانب منزل” ما أدى إلى “سقوط شهيد”. ونشرت صورة تظهر هيكل سيارة اندلعت النيران فيها.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول الدولة العبرية إنها تستهدف مواقع ومنشآت لـ “حزب الله”، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، في بيان، أنه قتل مهرب أسلحة ينتمي لـ “حزب الله” في غارة على شرق لبنان، الخميس، “كان ينسق تعاملات إرهابية لشراء أسلحة”.

Israeli 🇮🇱 army targeted a vehicle in Rechknanay رشكنانيه, a village in Southern Lebanon, located in Tyre District, Governorate of South Lebanon 🇱🇧 Israeli Army Radio reported a senior official in Hezbollah’s Radwan unit was assassinated by an Israeli drone strike in the town of… https://t.co/zMHWKJn1Qf pic.twitter.com/944zbF3gfd — Saad Abedine (@SaadAbedine) March 4, 2025

وقتل شخصان، الأسبوع الماضي، أيضاً جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة حدودية في شرق لبنان، وفق الوكالة الوطنية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عناصر “من حزب الله الإرهابي تم رصدهم داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية إستراتيجية” في منطقة البقاع.

وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، قبل أن يتمّ تمديدها حتى 18 شباط/فبراير. لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في خمس نقاط إستراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد “من عدم وجود تهديد فوري”.

واعتبر لبنان “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالاً”.

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، أن قواته “ستبقى إلى أجل غير مسمى” في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان، وأن انتشارها هناك “يعتمد على الوضع”.

(أ ف ب)