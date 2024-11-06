ضربة جديدة لريال مدريد بإصابة أوريلين تشواميني لاعب وسط الفريق

مدريد: تأكد غياب أوريليين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد فترة عن الملاعب بسبب إصابته بإلتواء في الكاحل خلال خسارة فريقه أمام ميلان الإيطالي 3/1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتم استبدال تشواميني قبل انطلاقة الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد وميلان، أمس الثلاثاء.

وأشار النادي الإسباني في بيان رسمي إلى أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة تشواميني بالتواء في كاحل القدم، وأن الجهاز الطبي يتابع تطورات حالته.

ولم يحدد ريال مدريد فترة زمنية لتعافي لاعبه من الإصابة، لكن التقارير الصحافية في إسبانيا تشير إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهر، وهو ما يعني خروجه من معسكر منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي للشهر الجاري.

وخسر ريال مدريد على أرضه بنتيجة صفر/ 4 في كلاسيكو الدوري الإسباني في الأسبوع الماضي، ويستأنف مشواره في المسابقة المحلية بمواجهة أوساسونا يوم السبت المقبل.

(د ب أ)