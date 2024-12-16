سياسة | عربي

ضربة جوية أمريكية تستهدف منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين باليمن

16 - ديسمبر - 2024

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واشنطن:  أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية اليوم الإثنين على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في منشور على موقع إكس إن “المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن”.

(رويترز)

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  1. يقول qoraish:
    ديسمبر 17, 2024 الساعة 9:26 ص

    إن المجرمين الغربيين والصهاينة يدمرون الشرق الأوسط ويقتلون العرب ويعذبونهم.

    رد

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