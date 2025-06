ضربة جوية أمريكية تستهدف منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين باليمن

واشنطن: أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية اليوم الإثنين على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في منشور على موقع إكس إن “المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن”.

CENTCOM Conducts Precision Airstrike Against Iran-Backed Houthi Facility in Yemen

On Dec. 16 Yemen time, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike against a key command and control facility operated by Iran-backed Houthis within Houthi-controlled… pic.twitter.com/DlZ9SQcAqX

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 16, 2024