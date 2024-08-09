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استشهاد مسؤول أمن حركة حماس في مخيم عين الحلوة بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان- (فيديو)

9 - أغسطس - 2024

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بيروت: أسفرت غارة جوية إسرائيلية على مدينة صيدا جنوبي لبنان، مساء الجمعة، عن استشهاد شخصين، بينهما قيادي في حركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة رباعية الدفع قرب دوار حسبة في صيدا تعود للقيادي في حماس داخل مخيم عين الحلوة سامر الحاج ما أدى إلى استشهاده.

وأدت الغارة إلى استشهاد شخص آخر يُرجح أنه كان مرافقا للحاج.

وأوضحت وزارة الصحة العامة، في بيان، أن الغارة أدت إلى جرح شخصين فلسطيني ولبناني بجروح طفيفة، وتم علاجهما بطوارئ إحدى المستشفيات.

وتبنى الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، اغتيال الحاج بغارة جوية على صيدا، مدعيا أن الأخير كان “مسؤولا عن الترويج لمخططات وعمليات إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية”. وأضاف: “شغل الحاج، منصب قائد القوة العسكرية في مخيم عين الحلوة بمنطقة صيدا”.

ونعت حركة حماس الحاج، في بيان الجمعة، قالت فيه إنها “بمزيد من الفخر والاعتزاز تنعي القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج الذي ارتقى بغارة صهيونية غادرة في صيدا”.

وتعد صيدا إحدى أهم المدن الرئيسية جنوبي لبنان، وهي ذات كثافة سكانية عالية، ويميزها تواجد مخيمات للاجئين الفلسطينيين على تخومها.

وهذه أول مرة تستهدف فيها اسرائيل سيارة داخل مدينة صيدا، منذ بدء التصعيد عبر الحدود قبل عشرة أشهر.

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  1. يقول مليك الجزائري:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 5:29 م

    ثم يطالب حكام العرب حزب الله بعدم التصعيد؟ اي ذل ؟

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  2. يقول سنتيك اليونان:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 6:01 م

    لماذا يتم اصطياد وقتل القادة بهذه السهولة وبوتيرة متصاعده اليس اجدر للمقاوم ان يحمي نفسه قبل قتال العدو

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  3. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 6:16 م

    ما أكثر الخونة والعملاء!

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  4. يقول المرابط:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 9:15 م

    يبدو ان قطاع غزة هو اكثر مكان آمن فوق وجه الارض الكوادر حماس …. على الاقل اكثر أمنا من طهران ومناطق نفوذها بالشرق الأوسط …. ومع ذلك لا احد يريد ان يفهم كيف تدار اللعبة … كان الله في عون اهلنا بفلسطين

    رد

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