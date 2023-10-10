ضربة جوية قرب معبر رفح الحدودي.. و”داخلية غزة” تؤكد: تهديدات إسرائيلية بقصفه

القاهرة- غزة: – قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد إن قصفا وقع بالقرب من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة وسيناء اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر الأمنية أن الضربة تأتي في ظل قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كما تأتي في أعقاب حادث مماثل وقع أمس الاثنين وأدى إلى تعطيل العمليات جزئيا على الحدود. وكان المعبر يعمل بشكل طبيعي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الثلاثاء، أن إدارة معبر رفح البري في الجانب المصري أبلغت طواقم المعبر في الجانب الفلسطيني (جنوب) بضرورة إخلائه لوجود تهديدات إسرائيلية بقصفه.

وأوضح متحدث الوزارة إياد البزم، في بيان، أن “إدارة معبر رفح في الجانب المصري تبلغ طواقم معبر رفح في الجانب الفلسطيني لإخلاء المعبر بشكل فوري لوجود تهديدات بقصفه”.

وسبق أن قال البزم، في بيان، إن “الجيش الإسرائيلي أعاد قصف بوابة معبر رفح البري الحدودي مع مصر الثلاثاء، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بها من قصف الاثنين، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين”.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان أن اثنين من موظفي المعبر أصيبا جراء القصف.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، حيث يتم فتحه لمدة 5 أيام أسبوعيا ويسمح بالمرور خلاله لقدرة استيعابية محددة.

وتواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، شن غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، ما أسفر عن دمار هائل في المناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616.

(وكالات)