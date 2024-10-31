ضربة روسية على خاركيف الأوكرانية تسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصا

خاركيف (أوكرانيا): قال مسؤول أوكراني إن قنبلة روسية موجهة استهدفت مبنى سكنيا شاهقا مساء أمس الأربعاء في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصا على الأقل.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف إن الطفل القتيل يبلغ من العمر 11 عاما.

ونجحت أوكرانيا في الحفاظ على السيطرة على خاركيف خلال محاولات روسية فاشلة للتقدم نحو العاصمة كييف في الأيام الأولى من الغزو الذي بدأ في فبراير شباط 2022. ومنذ ذلك الحين أصبحت هدفا متكررا للهجمات الجوية الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم يؤكد الحاجة إلى المزيد من المساعدات العسكرية من حلفاء أوكرانيا الغربيين.

وكتب على تطبيق تيليغرام “يمكن أن يرى الشركاء ما يحدث كل يوم… وكل قرار يتم تأجيله يعني على أقل تقدير العشرات من الأرواح ومئات القنابل الروسية التي تُستخدم ضد أوكرانيا”.

