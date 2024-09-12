ضربة مصياف: أنباء عن تنفيذ إسرائيل عملية إنزال تضمنت اشتباكات وأسرى وتدمير مصنع صواريخ إيراني

دمشق – «القدس العربي»: تناقلت مواقع غربية وعربية خبراً أفاد بأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ليل الإثنين – الثلاثاء، على مدينة مصياف غربي حماة في سوريا شملت إنزالاً جوياً، واشتباكات، وقتلى، وأسرى.

وبحسب مصادر عسكرية لـ “القدس العربي”، فقد قُتل 26 شخصاً على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون، جراء غارات إسرائيلية استهدفت “مواقع عسكرية” في محيط مصياف في ريف حماة، في ضربات هي الأشد على سوريا. وقال مصدر عسكري في تصريح سابق لـ “القدس العربي” إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف “بضربة استباقية” هدفين داخل منطقة مركز البحوث العملية في مصياف وسط سوريا.

وحسب المصدر، فإن الهدف الأول هو مستودعات حير عباس، التي تستخدم كمركز لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية قصيرة المدى، حيث يتم تجميع رأس الصاروخ مع الرأس المتفجر في مجمع الزاوية التابع للقطاع الرابع في جبال تل قلطل شرقي حماة. أما الهدف الثاني فهو “مستودعات غرب مصياف على طريق وادي العيون، وهي نقطة تجهيز الصواريخ قبيل نقلها خارج سوريا”.

إلا أن مصادر إعلامية عربية وأجنبية قالت إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مركز أبحاث عسكري رئيسي يُستخدم في إنتاج الأسلحة الكيميائية، لم تقتصر على غارات جوية، بل تزامنت مع إنزال جوي واشتباكات عنيفة وأسر إيرانيين.

ورغم عدم وجود أدلة ملموسة تنفي أو تؤكد صحة الأنباء، إلا أن المصادر قالت إنّ مروحيات إسرائيلية حامت في سماء المنطقة المٌستهدفة، ونفذت عملية إنزال باستخدام الحبال، بالتزامن مع تدمير المسيّرات الإسرائيلية لجميع سيارات مفرزة أمن النظام هناك، وقطع جميع الطرق المؤدية إلى مكان عملية الإنزال.

ووفق موقع “تلفزيون سوريا” المعارض، فقد تخلّلت العملية اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل ثلاثة سوريين وإصابة آخرين بينهم مدنيون، كما تمكّن فريق الإنزال الإسرائيلي من أسر شخصين إيرانيين.

وأشارت المصدر إلى أنّ أجهزة النظام الأمنية أعاقت وصول فرق الإنقاذ إلى المنطقة المُستهدفة، حيث نُقل القتلى والمصابون العسكريون إلى جهةٍ مجهولة، ولم يُعرف مصيرهم حتّى الآن، في حين نُقل المصابون المدنيون إلى مستشفى مصياف.

في غضون ذلك، قال موقع “اكسيوس” الأمريكي إن وحدة النخبة في قوات الدفاع الإسرائيلية نفذت غارة الأسبوع الفائت، ودمرت مصنعاً للصواريخ الدقيقة تحت الأرض، تابعاً لإيران. ووفقاً للمصدر، فإن الغارة كانت غطاء لـ “أول عملية برية تنفذها قوات الدفاع الإسرائيلية في السنوات الأخيرة ضد أهداف إيرانية في سوريا”.

والتزمت الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال الحادثة، إذ رفض المتحدثون باسم جيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب رئيس الوزراء التعليق.

ونقل الموقع عن الخبيرة اليونانية في شؤون الشرق الأوسط، إيفا جيه كولوريوتيس، ما نقلته بدورها عن “مصادر” أفادت بأن “الغارات الجوية كانت غطاء لعملية برية إسرائيلية في مصياف”.

وأكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت الغارة بعدما “أطلعت إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن مسبقاً على العملية الحساسة ولم تعارضها الولايات المتحدة”.

ووفقاً لأحد المصادر، فإن الوحدة الخاصة الإسرائيلية فاجأت الحراس السوريين في الموقع المستهدف وقتلت العديد منهم خلال الغارة كما منعت قوات النظام السوري من إرسال تعزيزات إلى المنطقة، حيث “استخدمت القوات الخاصة متفجرات لتفجر الموقع العسكري تحت الأرض، بما في ذلك الآلات المتطورة، من الداخل”.

وحسب المصادر، فإن الإيرانيين قرروا بناء مصنع تحت الأرض في عمق جبل في مصياف لأنه سيكون منيعاً أمام الغارات الجوية الإسرائيلية.

ونقلت “أكسيوس” عن مصدر قوله إن “الخطة الإيرانية كانت تتمثل في إنتاج الصواريخ الدقيقة في هذه المنشأة المحمية بالقرب من الحدود مع لبنان حتى تتم عملية التسليم إلى حزب الله في لبنان بشكل سريع ومع تقليل مخاطر الضربات الجوية الإسرائيلية. واكتشفت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عملية البناء وراقبتها لأكثر من خمس سنوات. وأدرك الإسرائيليون أنهم لن يتمكنوا من تدمير المنشأة بضربة جوية، بل سيحتاجون إلى عملية برية”.

كما نقلت أن الجيش الإسرائيلي فكر في تنفيذ العملية مرتين على الأقل في السنوات الأخيرة، لكن لم تتم الموافقة عليها بسبب المخاطر العالية.