ضربة معلم.. الجزائر تخطف جوهرة كوبنهاغن من الدنمارك

الجزائر- “القدس العربي”:

لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد.. نجح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في استقطاب جوهرة جديدة من أصحاب الجنسية المزدوجة في أوروبا، استكمالا للسياسة المتبعة في الآونة الأخيرة تحت قيادة رئيس المنظومة الكروية وليد صادي، والتي ترتكز فكرتها على ضم أفضل المواهب من أبناء المهاجرين في القارة العجوز، آخرهم هداف دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي وقناص نادي كوبنهاغن الدنماركي أمين شياخة.

وكانت أغلب المصادر العربية والجزائرية التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، قد أجمعت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، أن المراهق العملاق البالغ من العمر 18 عاما، وافق بالفعل بشكل مبدئي على فكرة ارتداء قميص الآباء والأجداد، لكنه حدد بعض الشروط أو المطالب الشخصية، قبل البدء في إجراءات تحويل جنسيته الرياضية من الدنماركية إلى الجزائرية، أهمها الحصول على وعد بالانضمام إلى منتخب ثعالب الصحراء الأول، وليس عبر بوابة أحد منتخبات الفئات العمرية للخضر، وذلك بعدما اكتسب ما يكفي من خبرة واحتكاك مع منتخبي مسقط رأسه تحت 17 و19 عاما في الفترة الماضية.

وفي آخر تحديث لهذه الرواية، نقلت الصحف والمواقع العالمية عن الموثوق الإيطالي فابريزيو رومانو، في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”- تويتر سابقا- أن شياخة، الذي تم تصعيده إلى فريق كوبنهاغن الأول هذا الموسم، اتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله الدولي، بإعطاء ظهره لمنتخبه الإسكندنافي، الذي دافع عن ألوان شبابه في السنوات الماضية، وذلك تمهيدا لارتداء قميص منتخب الجزائر في المستقبل القريب، وسط تسونامي من التقارير والمصادر، التي تراهن على دخوله مشروع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، اعتبارا من معسكر منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال الصحافي الشهير نصا “موهوبة نادي كوبنهاغن أمين شياخة اختار تمثيل المنتخب الجزائري في المستقبل”، مؤكدا بشكل لا لبس فيه، أن من وصفه بـ”المهاجم الموهوب”، قرر التوقف عن اللعب لمنتخب الدنمارك، الذي حمل ألوانه على مستوى الشباب، قبل أن يقرر تغيير وضعه من أجل اللعب مع محاربي الصحراء، خاتما التغريدة بأن اللاعب والاتحاد الجزائري لكرة القدم، يسابقان الزمن لإتمام الإجراءات الخاصة بتغيير جنسيته في أسرع وقت ممكن، وذلك بطبيعة الحال، ليكون متاحا بالنسبة للمدرب السويسري قبل الاستقرار على القائمة أو العناصر الذهبية التي سيعول عليها مع عودة التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026 في مارس/ آذار المقبل.

أيضا منصة “Win Win” بصمة على صحة هذه المعلومة، لافتة إلى أن الاتحاد الجزائري تحرك بالسرعة القصوى في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، لتأمين خدمات ثلاثة لاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة، أولهم موهوب نادي هيرتا برلين الألماني إبراهيم مازا، والمحترف الآخر في وطن الناسيونال مانشافت ميتشيل فايزر، الظهير الأيمن لنادي فيردر بريمن، وثالثهما شياخة، مع توقعات بحضور الثنائي الأخير في معسكر الشهر المقبل، بعد التأكد من جودة وكفاءة الأول في آخر مباراتين، كفرصة ذهبية للمدرب بيتكوفيتش لتوسيع دائرة اختياراته ومساعدته في اختبار الدماء الجديدة، المرشحة لدخول مفكرته قبل استئناف تصفيات المونديال والاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك بفضل الحسم المبكر لتأشيرة اللعب في الكان.

الجدير بالذكر أن شياخة، المولود في الدنمارك عام 2006، لأب جزائري وأم اسكندنافية، كان قد خطف الأنظار بشدة في نهاية الموسم الماضي، بتصدره قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب، بتسجيل سبعة أهداف من مشاركته في ثماني مباريات، من أصل 28 هدفا بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في مختلف مسابقات في نفس الموسم مع شباب كوبنهاغن، ما ساهم في صعوده إلى الفريق الأول هذا الموسم، وكان سببا في تكثيف المفاوضات الجزائرية، من أجل إقناعه باختيار تمثيل وطن الوالد على حساب منتخب مسقط رأسه ومن كان يدافع عنه على مستوى الشباب.