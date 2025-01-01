ضربة معلم.. المغرب يخطف ظاهرة ليل من فرنسا

الرباط- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام المغربية، عن اقتراب الجامعة الملكية لكرة القدم من حسم واحد من أهم الملفات المتنازع عليها مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالحصول على موافقة المراهق الملقب بـ”ظاهرة” نادي ليل أيوب بوعدي، تمهيدا لضمه إلى القائمة التي سيعول عليها المدرب الوطني وليد الركراكي في معسكر مارس/ آذار المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الأيام 24” المحلية، فإن المراهق البالغ من العمر 17 عاما، قد أبلغ رئيس اتحاد الكرة السيد فوزي لقجع والمدرب وليد الركراكي، برغبته في تمثيل منتخب الآباء والأجداد، وذلك بعدما دافع عن منتخب مسقط رأسه الفرنسي في مختلف الفئات السنية، آخرها استدعائه من قبل المدرب برنار ديوميد إلى منتخب الشباب لأقل من 20 عاما، في محاولة لمنعه من التفكير في ارتداء قميص رابع مونديال قطر 2022.

وجاء في نفس التقرير، أن بوعدي، الذي قاد فريقه الفرنسي للفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أظهر في حديثه الأخير مع الركراكي، ما يكفي من جدية وشغف لبدء الإجراءات الخاصة بتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية، وبالمثل شرعت الجامعة الملكية في إسراع إجراءات تغيير الجنسية، ريثما يكون متاحا لمباراتي النيجر وتنزانيا في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأشارت المنصة إلى الضغوط الهائلة التي يتعرض لها بوعدي وعائلته، لكي يواصل مشواره مع شباب الديوك، كنوع من أنواع الإعداد والتحضير قبل تصعيده إلى مشروع مدرب المنتخب الأول ديديه ديشامب، إلا أن استجابته المفاجئة والسريعة لفوزي لقجع والوسطاء في المغرب، وقعت كالصاعقة فوق رؤوس المسؤولين وأصحاب القرار داخل اتحاد الكرة الفرنسي، لإصرارهم الشديد هذه المرة على حسم المعركة مع الجامعة المغربية، بعد سلسلة الضربات الأخيرة، أبرزها فقدان الموهوب إلياس بن صغير، وسبقه أمين عدلي وأمين حارث وقائمة عريضة فَضلت منتخب الوالد والوالدة على حساب فرنسا.

وتأتي هذه الأنباء السعيدة بالنسبة لمشجعي الأسود، تزامنا مع الأخبار الرائجة عن تهافت العديد من الأندية الإنكليزية والأوروبية الكبيرة على أيوب بوعدي، كهدف محتمل عاجلا في الميركاتو الشتوي الذي فتح أبوابه اليوم، أو آجلا في النافذة الصيفية القادمة على أقصى تقدير، وذلك بعد ظهوره بمستوى فاق كل التوقعات مع فريقه ليل في أكثر من 17 مباراة محلية وقارية على مستوى الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الحالي.