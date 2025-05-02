ضربة موجعة لسان جيرمان بعد إصابة ديمبلي

لندن: تعرضت آمال فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي لكرة القدم، لتحقيق الثلاثية هذا الموسم لضربة موجعة بعد إصابة هداف الفريق عثمان ديمبلي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ديمبلي يسابق الزمن لكي يكون جاهزا للمشاركة مع سان جيرمان في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وأكد سان جيرمان أن اللاعب تعرض لتمزق في أوتار الركبة خلال مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وقال لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، إنه من المؤكد غياب ديمبلي عن مواجهة ستراسبورج، غدا السبت، بالدوري الفرنسي.

وسجل ديمبلي هدف الفوز لسان جيرمان على أرسنال، قبل أن يخرج قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، حيث أصبح سان جيرمان هو المرشح الأبرز للتأهل من مباراة الإياب التي تقام في باريس الأربعاء المقبل.

وذكر سان جيرمان في بيان :”تعرض عثمان ديمبلي لتمزق في أوتار العضلة الخلفية للفخذ الأيمن خلال منتصف الأسبوع”.

وأضاف :” ولكن وضعه يتحسن. سيتم تقديم تحديث إضافي في الوقت المناسب”.

في الوقت نفسه، قال إنريكي، إن هناك شعور بـ”شيء مميز” في النادي حيث أن فريقه، بطل الدوري، يسعى للتتويج بلقبين آخرين.

ويخوض سان جيرمان مواجهة ستراسبورج، صاحب المركز السابع، وهو يمتلك أفضلية بعشرين نقطة على أقرب ملاحقيه وضمن بالفعل التتويج باللقب.

وسينتقل التركيز لمواجهة الإياب أمام أرسنال، وهناك أيضا نهائي كأس فرنسا، الذي سيواجه فيه ريمس يوم 24 مايو/أيار.

وقال إنريكي للصحافيين قبل مواجهة ستراسبورغ :” أعتقد أننا نحصل على الدافع في أفضل وقت ممكن من الموسم، وأن الجميع في باريس سان جيرمان يعيش هذه اللحظة على أنها شيء مميز”.

وأضاف :”أعتقد أنه وقت إيجابي للغاية للاعبين الذين يمكنهم اللعب غدا”.

وأردف :”كل دقيقة في كل مباراة مهمة. هذا هو الحال عندما تلعب لسان جيرمان”.

(د ب أ)