سياسة | عربي | فلسطين

ضرب وشتائم.. أسير فلسطيني يتحدث عن أساليب التعذيب في سجن مجدو

منذ ساعتين

سجن مجدو

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رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن الأسرى في سجن “مجدو” الإسرائيلي، يتعرضون لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة.
جاء ذلك في شهادة لأحد الأسرى الذين أفرج عنهم مؤخراً من سجن مجدو، نقلها نادي الأسير.
وبحسب بيان للنادي، يقول الأسير المفرج عنه: “الجنود الإسرائيليون يقومون بجّر (سحل) المعتقل ويطلبون منه تقبيل علم الاحتلال، وإن لم يفعل ذلك يتعرض للضرب المبرح”.
ويضيف: “عند وصولي لسجن مجدو تخيلت نفسي في سجن أبو غريب (الأمريكي سيئ الصيت في العراق)، لولا إيماني لفقدت عقلي”.
وأشار إلى أن الأسرى “يتعرضون للضرب المبرح والتنكيل والشتائم، ولا يتم معالجتهم من الإصابات”.
وتحدث عن “اكتظاظ كبير في غرف الأسرى، حيث يوجد بالغرفة الواحدة من 11 إلى 18 أسيرا، وينام معظمهم على الأرض دون أغطية”.
وبيّن أن “الأطعمة المقدمة للأسرى وجبتان فقط خلال اليوم لكل غرفة، وهي (بيضة مسلوقة) و(بطاطا مسلوقة) وهي رديئة جدا، ولا تكفي إلا لأسيرين”.
ولفت إلى أنه تم مصادرة كافة مقتنيات الأسرى من ملابس وأحذية وكانتينا، ولم يتبق للأسير إلا ما يرتديه فقط.
وبحسب معطيات نادي الأسير، اعتقلت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي 2300 فلسطيني.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 9, 2023 الساعة 9:53 ص

    سينتهي هذا الظلم يوما، عندما تنكسر عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد سارق لأرض فلسطين 🇵🇸🤕✌️🔥🕸️🔥

    رد

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