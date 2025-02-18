ضرورة تجديد التراث العربي

لكل أمة أو شعب تراثه الذي انتهى إليه من خبراته التاريخية في علاقته بالمحيط الذي يعيش فيه. وكما يمكننا الحديث عن تراث غني ومتنوع لدى بعض الشعوب نتحدث عن تراث بسيط ومحدود لدى بعضها الآخر. ونظرا لتعدد التراث العربي وتنوعه يمكننا التمييز بين تراث خاص، وآخر عام. فالخاص ما اتصل باستقلالات الدول العربية عن بعضها، وهو جزء لا يتجزأ من التراث العربي العام الذي ظل مشتركا ومتواصلا إلى نهاية القرن التاسع عشر. وبسبب التحولات التي عرفتها الشعوب العربية مع تراثها، والإكراهات التي حالت دون التعامل معه دون مواقف متضادة، بل ومتشنجة، نرى أن المقصود بالتجديد هنا يتمثل من جهة في إعادة قراءته قراءة موضوعية، ودون مسبقات جاهزة. ومن جهة ثانية تطوير ما يتصل بأداءاته المختلفة ليكون عصريا مع الحفاظ على روحه الفنية أو الحرفية. لطالما طرحت مسألة تجديد التراث، وضرورة تطويره في زماننا، لكننا نعاين أن ما قدم من تصورات تجديدية، ظلت محكومة بالسياقات التي ظهرت فيها، وبالأجوبة القبلية التي كان يحملها أصحابها، والتي حاولوا تطبيقها في قراءاتهم الذاتية.
تواجه التراث العربي في واقعنا الحالي إكراهات ومواقف بدأت في التشكل منذ الاحتكاك بالغرب، الذي أدى إلى الوقوف على تراث آخر (الغرب) الذي له زمنيته الخاصة، والذي نجم عنه الإدراك بتمايز الذات عن الآخر، فكان أن برز موقفان متضادان. يرى الأول ضرورة استرجاع التراث العربي (أسميه الاستعراب)، وجعله في مواجهة تراث الآخر. بينما يرى الثاني إمكانية استحضار تراث الغرب وجعله مقدمة للتطور، عبر القطيعة مع التراث الذي اعتبر متجاوزا، ولا علاقة له بالعصر (أسميه الاستغراب).
هذان الموقفان على ما بينهما من تعارض وتضاد، كانت علاقتهما بالتراث العربي مشتركة. لقد ظلت الرؤية التي تتحكم فيهما مبنية على التجزيء والتجنيس. وبذلك كانت الرؤيتان اختزاليتين وناقصتين، واختلافهما ظاهري فقط. يبدو لنا التجزيء في كون الموقف الاستعرابي يرى في التراث العربي ما هو قابل للتعامل معه، وما هو قابل للإعراض عنه وتناسيه. وكانت صورة العصر الراشدي النموذج الذي يجب أن يحتذى، ويستحضر لبناء مجتمع جديد يتجاوز فترات الضعف والوهن التي اعترت الأمة العربية ـ الإسلامية بابتعادها عن روح التراث التي اختزلت في تلك الفترة من الزمن.
أما الموقف الاستغرابي من التراث فينطلق من رؤية مختلفة، بذهابه إلى ضرورة الاستفادة من الغرب في التعامل مع التراث. نأى بنفسه عن التصورات المناقضة لِما ركز عليه أصحاب الموقف الأول، فرأى في التراث العربي ما وجده في تراث الغرب، في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، فإذا في تراث العرب ما في تراث الغرب من ملاحم وأساطير وفنون وما شابه ذلك مما كان يقدم في الدراسات الاستشراقية، على أنه دليل على ضعف الخيال في التراث العربي. ومنذ أواخر الستينيات وخلال السبعينيات ظهرت محاولات أخرى لتجديد التراث العربي، تنطلق من الرؤية عينها، والمتمثلة في حضور العقل الذي ظل الغرب ينفي وجوده في التراث العربي. فكان استكشاف الاتجاهات المادية والعقلية. إن القراءات الاستعرابية والاستغرابية تختزل التراث في ما تراه يشكل الموقف الذي تراه مدخلا للتقدم، وهي بذلك تلغي شموليته التي تحققت من خلال تفاعل مبدعي هذا التراث ومفكريه في ما بينهم في مختلف مراحل تطوره، فإذا نحن أمام تصورين يرى كل منهما في التراث ما هو ممدوح ومذموم. أما التجنيس فهو صورة أخرى، أو وجه آخر للتجزيء.
فشمولية التراث العربي الذي تحقق في جغرافيا واسعة وموحدة (التراث العام) سيتم تجنيسها حسب الأقطار التي شكل الاستعمار حدودها (التراث الخاص)، فصار مثقفو كل قطر يقتسمون تركة التراث حسب أقطارهم. فإذا باليوسي أمازيغي، وابن خلدون تونسي، والمتنبي عراقي، والمعري سوري، والهمذاني فارسي. وكما يفعل الورثة صار يعتبر كل ما انتهى إلى أي منهم، بسبب جغرافيا استعمارية، ملكا لها دون غيره. وما قلناه عن الثقافة العالمة، ينسحب على الثقافة الشعبية في بعدها العربي القديم، أو القطري الذي لا يتعدى بضعة قرون قليلة. يتوحد الموقفان في الجوهر، وإن اختلفا في العرَض. إنهما لا تاريخيان ولا واقعيان. لا تاريخيان لأنهما ينطلقان من التراث خارج سياقه الذي تحقق فيه، والذي ساهمت في كل مكونات الدول العربية الحديثة قبل تشكلها. لقد كان ابن بطوطة وابن خلدون يمارسان حياتهما: رحالة، أو باحثا وسياسيا في رقعة واسعة لا تحدها الحدود الثقافية أو السياسية. وحياة كل من ساهم في التراث العربي دالة على ذلك. التنقل بين الممالك يؤكد التفاعل والاشتراك في الإسهام في تراث كلي وشمولي، هو التراث العربي، وكل واحد منهم يشتغل في نطاق المرجعية الثقافية عينها.
إن الموقفين إلى جانب ذلك غير واقعيين، لأن ما يجمع بين شعوب المنطقة العربية هو أكثر مما يفرق بينها ثقافيا ولغويا، رغم الاختلافات القديمة والحديثة، والتي تعطي لكل منهما خصوصية لا تلغي الخصائص العامة المشتركة. لكل ذلك أعتبر الاستغراب والاستعراب وجهين لعملة واحدة، وأن أسطورة الأصالة والمعاصرة، وما يتصل بكل منها من نزعات دينية أو عقلانية لا أساس لها. إن الرؤية الشمولية للتراث العربي، في بعده العام، والخاص يتطلب منا قراءة موضوعية بلا حساسيات أيديولوجية، تتجاوز التجزيء والتجنيس لأن ذلك يسهم فعلا في تجديد تعاملنا مع التراث العربي في صيرورته وتحولاته.
كاتب مغربي
ما الفرق بين كتب (أمريكا) وكتب (فرنسا)،
لأن يجب أن يكون هناك فرق بين مناقشة كتاب، في موقع جريدة القدس العربي، البريطانية بالذات،
تحت عنوان (ابنة ضحية اغتصاب جماعي في فرنسا تعتزم نشر كتاب حول محنتها) https://www.alquds.co.uk/?p=3452576
وبين مناقشة cnn كتاب، عن خبرة (بيل غيتس) في البرمجة Source Code
وعلاقته مع سياق سياسة إدارة وحوكمة (دونالد ترامب V2.0) في الإصلاح/الترشيد/سداد الديون في عام 2025.
وهل يمكن أن يكون لنا موقع قدم، في أجواء العولمة، بخصوص المنافسة بين ممر بايدن/ترامب (الهندي)، وطرق/ممرات الحرير (الصيني)، السؤال الحقيقي في عام 2025،
هو لماذا ديمقراطية الهند (فشلت)، وديكتاتورية الصين (نجحت)، في تنمية (إقتصاد الدولة/العولمة/الإنترنت/الشّابِكة)؟!
لأن من وجهة نظري مفتاح المنافسة هو نجاح الإقتصاد في جانبي القرن الأفريقي، في موضوع Halal JamalCo Franchise Business كمنافس إلى Non Halal MacDonald Franchise Business
لربط أستراليا وآسيا وأفريقيا مع بقية أسهم بورصة سوق (العولمة الإنترنت الشّابِكة) في أجواء التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة (مُنتِجة) وليست (عالة) في أي دولة،
ويجب الإنتباه (جمهورية الصين)، تعني شيئين، في (تايوان) نظام الحكم يسمح لك في حرية الإيمان بما تشاء، بينما في (الصين) نظام الحكم لا يسمح لك الإيمان، بغير الحزب والرئيس الحاكم.
ولذلك قلت أحسنت، يا شاهد الأسترالي، دليل أو معنى (الرحمة) في أي مجتمع،
https://www.hivepay.com.au/
في ما يعمله إبنك ما شاء الله👆
هي في معنى أو مفهوم كيف (تنقذ) الأسرة التي فقدت المُعيل/مُنتِج (الإيرادات) لها:
https://www.aljazeera.com/features/2022/4/8/ayuuto-the-somali-female-social-lending-manual-on-braving-crisis
كما حاول تسليط الضوء عليه موقع الجزيرة👆
وللعلم هي نفس سبب، أخذ رئيس (بنغلاديش) الحالي، جائزة (نوبل)، في الإقتصاد المالي،
والذي على ضوء ذلك تم طلب قيادته، من قبل أهل التغيير، على غش/فساد حكم (حسينة) الديمقراطي، بدون حتى إنتخابات كما حصل في سوريا عند إختيار (أحمد الشرع).
التي هربت إلى (الهند) طلباً إلى (الحماية)، كما هرب (بشار الأسد) إلى (روسيا)، بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) من خلال (حق) ترسية أي (مقاولة)، لتنفيذها.
والذي تبين لي أن هذا الحق هو مفتاح إلى كل غش/فساد أو سوء خدمات داخل أي (دولة)، ولذلك نحن نعتمد خمس مبادىء في الإصلاح لأي نظام أو بيروقراطية:
– الشفافية.
– اللامركزية (الأتمتة).
– حاضنة التقنية في تطوير مفهوم الجودة والكفاءة كوسيلة لتحسين الإيرادات/الإقتصاد.
– الحوكمة الرشيدة.
– حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم، لرفع مفهوم لغتي أحسن من لغتك أو التمييز اللغوي أو ثقافة آل البيت من جهة أو ثقافة شعب الرّب المُختار من جهة أخرى، أي إلغاء ثقافة الأنا لصالح ثقافة النحن كأسرة إنسانية، داخل أي مجتمع.
أي تغيير منهاج تعليم اللغة ومنهاج تعليم الترجمة بين اللغات والألسن الإنسانية لتكون على أسس مناهج تعليم (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، بسبب لفظ الجلالة (الله) وأدوات علم (التدوين) اللّغوي،
الذي تم خلقه فقط من أجل تأكيد مصداقية عملية تدوين (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) صحيحة، أي بلا نقص أو تحريف أو تزييف أو تزوير.
الحمدلله، على نعمة الهداية، والحمدلله على نعمة الإيمان، من خلال قواميس معنى معاني (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، حتى تكون الحكمة والتكامل من خلال التدافع في سوق المنافسة، دون حاجة إلى إعلان فلسفة أو سياسة الحرب/الصراع/فرّق تسد الحالية.🤨😉
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الحمدلله على نعمة الهداية، والحمدلله على نعمة الهداية وفق معاني ومفاهيم قواميس (لغة القرآن وإسلام الشهادتين).
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةًۭ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًۭا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۖ إِن
كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ١١٨
هَـٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَـٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١١٩
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠
لأن هناك فرق بين لغة التوراة ولغة الإنجيل ولغة القرآن وإسلام الشهادتين، ومن لا يستطيع تمييز الفرق (الله) رب الأرباب، وليس رب من الأرباب، في مأساة 🤭🤣🫣
العلم هو ماء الوضوء الصالح للطهارة العاري عن كل لون وراءحة و طيب… من اي اديولوجية ايا كانت والا لما جازت الصلاة في محراب الكون قصد التدبر والنحقق والقراءة اليقينية فاذا تنجس علم ماء الطهارة او ثوب صدق التوجه لتحقيق يقين العلم كانت صلاة اي قراءة تاريخية فكرية او غير تبعا لهوى قارءها والنتيجة سراب اديولوجيا بقيعة وهم يحسبه ظمءان الباطل ماء علم