ضريحه تحت التهديد.. عز الدين القسّام مجاهد سوري أشعل الثورة الفلسطينية وما زال يقلق إسرائيل

الناصرة- “القدس العربي”: يؤكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مواصلته الإجراءات العملية لتدمير ضريح المجاهد التاريخي عز الدين القسّام في مقبرة بلد الشيخ في حيفا داخل أراضي 48، بدعوى أنه ملهم “الإرهاب” الفلسطيني، وأن حركة المقاومة “حماس” أسمت ذراعها العسكري على اسمه.

دغش: إذا تم المساس بمقبرة القسّام، أو أي مقبرة إسلامية في حيفا، فإن ذلك قد ينعكس على مقابر يهودية في دول عربية

وأثارت دعوة رئيس لجنة الداخلية الجديد في الكنيست، النائب يتسحاق كرويزر، من حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه بن غفير، لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة ما وصفه بـ “موقع قبر عز الدين القسّام” في حيفا، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والدينية العربية، وسط اتهامات بمحاولة جديدة للمساس بالمقبرة الإسلامية التاريخية الواقعة في بلدة الشيخ المهجّرة، والتي تضم رفات الشيخ عز الدين القسّام.

في حديث لـ “راديو الناس” في الناصرة قال النائب وليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة وعضو لجنة الداخلية سابقًا، إن الجلسة التي دعا إليها كرويزر “تحمل طابعًا تحريضيًا واستعراضيًا، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الإنسان العربي حيًا وميتًا”. وأضاف طه: “نحن أمام أول جلسة يقرر كرويزر عقدها بعد انتخابه لرئاسة اللجنة، وتتناول تحديدًا تدمير مقبرة القسّام. هذه المقبرة، المقامة على أرض وقفية، صودرت من سكان بلدة الشيخ بعد تهجيرهم عام 1948، في سياق مصادرة أراضٍ وقفية واسعة في البلاد”.

وتابع: “في الماضي، تم نبش قبور في مقابر إسلامية أخرى، مثل مقبرة السرايا في صفد، وبُنيت محكمة فوقها، واليوم نرى محاولة مشابهة تهدف إلى طمس معالم مقبرة القسّام، رغم أنها تضم رفات شيخ جليل وقبورًا لمسلمين آخرين”.

وحذّر طه من خطورة المضي بهذا المخطط، في ظل حكومة لا تبدي أي التزام بقرارات المحاكم أو توصيات المستشار القضائي للحكومة، معتبرًا أن “هناك تخوفًا جديًا هذه المرة من تدمير المقبرة بالكامل إذا لم يكن هناك تحرك شعبي وقانوني واسع”.

قرارات قضائية ومناورات سياسية

من جهته، قال المحامي خالد دغش، متولي أوقاف حيفا لـ “القدس العربي” إن تاريخ المساعي الإسرائيلية للمساس بمقبرة القسّام يعود لعقود، موضحًا أن أجزاء من المقبرة صودرت منذ قيام الدولة، لكن نحو 15 دونمًا ما زالت تحت ملكية الأوقاف وفق سندات رسمية.

وأضاف دغش: “حصلنا على إنجازات قضائية مهمة خلال السنوات الماضية، أبرزها قرار محكمة الكريوت، قبل نحو عشر سنوات، الذي منع صراحة أي مسّ بالمقبرة أو فتح للقبور، ورفض أي محاولة لنقل رفات أو نبش قبور”.

لكن المحامي دغش حذّر من أن هناك اليوم محاولة للتحايل على المسار القضائي عبر تحريك القضية في المستوى السياسي والكنيست، وهو ما وصفه بـ “الالتفاف الخطير على قرارات المحاكم”. وأكد أن أوقاف حيفا، بالتنسيق مع “لجنة المتابعة” وأعضاء الكنيست العرب ومؤسسات مثل مركز “عدالة”، لن تشارك في الجلسة، لكنها تدرس تحركات قانونية ومهنية أخرى، من بينها إصدار ورقة موقف رسمية وطرح القضية في المحافل الدولية. وأشار دغش إلى بُعد إقليمي محتمل في هذه القضية، قائلًا:

“إذا تم المساس بمقبرة القسّام، أو أي مقبرة إسلامية في حيفا، فإن ذلك قد ينعكس على مقابر يهودية في دول عربية مثل مصر وتونس والمغرب، حيث تُحترم الأماكن الدينية والتاريخية لليهود حتى اليوم. هذه المعادلة يجب أن تؤخذ بالحسبان”.

مقابر يهودية

تأتي هذه الخطوة رغم تعهدات سابقة من السلطات الإسرائيلية بعدم المساس بالمقبرة، وبعد صدور قرارات قضائية في السنوات الأخيرة تُثبت ملكية الوقف الإسلامي للمكان وتمنع أي أعمال نقل أو نبش للقبور فيه.

ورغم مرور 90 عامًا ما زال القسّام، المدفون داخل مقبرة بلد الشيخ في حيفا، رمزًا ملهمًا للمقاومة الفلسطينية، وباسمه سُمّي الذراع العسكرية لحركة “حماس”، كما تمّت تسمية مدارس ومساجد ومؤسسات باسمه في فلسطين. ومنذ احتلال حيفا عام 1948 يُحرم المسلمون في حيفا من دفن موتاهم في مقبرة بلد الشيخ (مقبرة القسّام)، وحتى الأموات فيها لا يسلمون من الحرمان والاعتداءات، إذ تعرضت أضرحتها، وبالذات ضريح القسّام والنقابي الفلسطيني سامي طه، للانتهاكات الدائمة.

وقبل سنوات، تم تدنيس ضريح القسّام بشتائم وبرسمة نجمة داوود الحمراء، وقبلها وضع رأس خنزير بجانبه. ويوضح المحامي علي رافع من حيفا لـ “القدس العربي” أن مقبرة القسّام تتعرض للقضم والانتهاكات و”الموت بالتقسيط” نتيجة شق الشوارع ومشاريع البنى التحتية، كما هو الحال مع مقبرة مأمن الله في القدس المحتلة.

ويدعو رافع الفعاليات السياسية والأهلية داخل الخط الأخضر لحماية هذا المعلم التاريخي الفلسطيني المهم في حيفا، والمشحون برمزية وطنية كبيرة.

يُشار إلى أن عز الدين القسّام سوري الأصل، وُلد في مدينة جبلة- قضاء اللاذقية في سوريا عام 1883. وفور عودته من الأزهر قاوم الانتداب الفرنسي الذي حكم عليه بالإعدام، ففرّ إلى حيفا، وعيّنه مفتي القدس الحاج أمين الحسيني إمامًا لمسجدها الكبير “الاستقلال” عام 1928. ودعا القسّام للجهاد ضد الاستعمار البريطاني في فلسطين وشارك رفاقه به، واستشهد في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1935 قريبًا من يعبد قضاء جنين برصاص الإنكليز. وكان استشهاده، برأي المؤرخين، عاملًا مثوّرًا ساهم في اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939) التي حملت اسمه من بعده. وفي عام 1948 أُغلقت الدائرة في المرة الأولى، حيث اضطر أبناء المجاهد الشهيد عز الدين القسّام لمغادرة حيفا والعودة لجبلة جراء النكبة.

موتك درس للعموم

ومن معارف وأتباع القسّام الشيخ الراحل سالم صقر، إمام مسجد أبو بكر في قرية كفركنا في الجليل، الذي روى، قبيل رحيله عن مائة عام ونيف، لـ “القدس العربي” بعض علاقته بالقسّام: “وصلت حيفا في تشرين الثاني 1935، وفي الطريق قرأت صحيفة فلسطين، وكان عنوانها الرئيس بالأحمر: “استشهاد المجاهد الكبير عز الدين القسّام”. وعندما وصلت المدينة انطلقت ثلاث جنازات باتجاه بلد الشيخ، وهي للشيخ القسّام، وأبو عبد الله الزيباوي من الزيب، وشخص مناضل من أصل مصري. وكان المشيعون يهتفون ضد الانتداب البريطاني رغم الحضور المكثف لشرطته”.

ومما هتفوا به:

عز الدين يا مرحوم… موتك درس للعموم

آه لو كنت بدوم … يا رئيس المجاهدين

عز الدين يا خسارتك… متت فدا أمتك

مين بنكر شهامتك… يا رئيس المجاهدين

مسجد الاستقلال في حيفا

ويوضح أنه دخل غداة استشهاد القسّام إلى مسجد الاستقلال، حيث كان يعطي القسّام الدروس الدينية والسياسية.

ويتابع، مستعينًا بذاكرته القوية وكأنه يغرف من بحر حيفا: “عند قيام المؤذن طاهر الدريني برفع أذان صلاة الظهر، قام المصلون بأداء صلاة الجمعة، وحضر رجل من المحكمة الشرعية اسمه الشيخ محمد الزيباوي. ولما صعد المنبر وقال: أشهد أن محمد رسول الله، عمد إلى البكاء، فبكى المصلون، وأنا منهم، لأن القسّام كان عزيزًا علينا. وقدم الشيخ محمد خطبة الجمعة وأنهاها بالقول: ولله جنود السموات والأرض”.

المحامي علي رافع: مقبرة القسّام تتعرض للقضم والانتهاكات والموت بالتقسيط نتيجة شق الشوارع ومشاريع البنى التحتية

واستذكر الشيخ صقر أنه خلال زياراته لحيفا كان دائمًا يدخل مسجد الاستقلال لسماع دروس وخطب الشيخ القسّام الذي أحبه واحترمه، وصلى خلفه في شهر رمضان واحد 27 مرة صلاة التراويح.

وتابع: “كان المرحوم يعتمر عمامة كما سائر علماء الأزهر، وكان رقم واحد في الخطابة ومؤثرًا جدًا في الناس.. فخُطبه سياسية بمعظمها، وكان النور يخرج من وجهه ويتمتع بملكة الكلام، وألفاظه فصيحة، ولهجته سورية، أما أغلب المصلين في الاستقلال فكانوا من أهل القرى”.

وفي درسه الأخير، سمع الشيخ صقر المجاهد القسّام قبيل استشهاده وهو يحث المصلين على النهوض والتحرر من الانتداب. فقال: “أيها المسلمون أنتم كالأيتام.. تحتاجون لخليفة”.

كما استذكر صقر أن القسّام كان مدرسًا وخطيبًا، وأخوه فخري الدين عمل إمامًا أيضًا، وقال إن محبة القسّام ظلت تسكن قلبه كل العمر، لافتًا إلى أنه لبّى، قبل ثلاثة عقود، دعوة حفيده أحمد للمشاركة بحفل زفافه في بلدة يعبد.

وتابع: “أخذت معي كتابًا عن القسّام وأهديته للعريس، وهناك أخذتني العبرة وبكيت وفاءً لذكراه كواحد أعجب به وبسيرته، وقبل استشهاده المبكر كنت أستعد للانضمام له ولحركته السرية”.