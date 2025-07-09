ضغوط أمريكية على إسرائيل لتذليل عقبات اتفاق غزة

غزة ـ الدوحة ـ «القدس العربي» ووكالات: على وقع استمرار القتل الإسرائيلي في قطاع غزة، خطت مفاوضات وقف إطلاق النار باتجاه احتمال تحقيق خرق مع مؤشرات على ضغوط أمريكية على إسرائيل، متزامنا مع حراك تضطلع فيه دولة قطر بدور رئيس، لتذليل العقبات التي يسببها تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحاولته فرض شروط على المفاوض الفلسطيني.

وكشف موقع “اكسيوس” أمس الأربعاء عن لقاء سري عقد الثلاثاء في البيت الأبيض في واشنطن، حضره مسؤولون أمريكيون كبار ومسؤولون من إسرائيل وقطر ركز على نقطة خلاف رئيسية. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، أن النقطة العالقة تتعلق بخطوط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الهدنة التي تستمر 60 يوماً.

وحسب الموقع فقد سبق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بمسؤول قطري رفيع المستوى ومستشار نتنياهو الأبرز، رون ديرمر.

وقال المصدران إن ويتكوف والمسؤول القطري أوضحا لديرمر أن الخريطة التي اقترحتها إسرائيل – والتي تتضمن إعادة انتشار أضيق بكثير من تلك التي نفذتها القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار السابق – غير مقبولة على الإطلاق.

ونقل الموقع عن المسؤول القطري أن “حماس” سترفض هذا الاقتراح، وأن المحادثات قد تنهار بسببه.

وحسب التقرير فإن ويتكوف قال لديرمر إن خريطة إعادة الانتشار التي تبدو كـ”خطة (وزير المالية المتطرف في إسرائيل بتسلئيل) سموتريتش” وتشمل بقاء الاحتلال الإسرائيلي في أجزاء كبيرة من قطاع غزة، مرفوضة تماماً من قبل إدارة ترامب

وأفاد المصدران بأنه نتيجة للاجتماع، قدمت إسرائيل لاحقاً خريطة جديدة تتضمن انسحاباً أوسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب ما قال مصدر مطلع لـ”أكسيوس” فإن الخريطة الجديدة أدت إلى تقدم كبير في المحادثات.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، دعا إلى الضغط على كافة الأطراف من أجل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

وكان مصدر مطلع تحدث لـ”القدس العربي، أكد أن الحديث الإسرائيلي عن حل نقاط الخلاف يستخدم لـ”الاستهلاك الإعلامي”.

وقال المصدر لـ “القدس العربي” إن ما حسم من ملفات في الصفقة كان له علاقة بمواعيد تسليم الأسرى الإسرائيليين والطريقة التي ستجرى بها العملية، والمواعيد التي ستقدم فيها حركة “حماس” بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار أسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، وكذلك الأسرى الذين فارقوا الحياة.

أما أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال تعترض المفاوضات فتشمل خريطة الانسحابات، في ظل شروط إسرائيلية جديدة بإبقاء قوات إسرائيلية في “محور موراغ” ما يعني احتلالًا كاملًا لمدينة رفح، وإبقاءها عدة نقاط انتشار لجيش الاحتلال على حدود غزة الشرقية ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة.

وقد صعّدت دولة الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها على قطاع غزة أمس، واستشهد 39 فلسطينيا على الأقل بينهم أطفال، منذ فجر الأربعاء، بغارات إسرائيلية على قطاع غزة.