ضمن الجسر الجوي.. الجزائر ترسل دفعة مساعدات ثانية إلى غزة- (صور)

الجزائر: أعلنت الجزائر إرسال مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، الجمعة، ضمن الجسر الجوي الذي دشنته مؤخرا في إطار دعمها للشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الهلال الأحمر المحلي أرسل، الجمعة، “162 طنا من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين” عبر القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك في ولاية البليدة (35 كلم جنوب العاصمة).

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، في تصريحات للصحافيين، إن هذه الدفعة من المساعدات توجهت إلى مطار العريش في مصر، وهي الثانية ضمن الجسر الجوي الذي تم تدشينه في 24 مارس/ آذار الجاري، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون.

وبلغت كمية الدفعة الأولى من المساعدات 150 طنًا، ليصل إجمالي المساعدات عبر الجسر الجوي إلى 310 أطنان.

وأوضحت حملاوي، أن المساعدات الجزائرية، التي تم إرسالها، تشمل موادًا غذائية وأجهزة طبية وأدوية وخيام.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر الجزائري في “تواصل دائم مع نظيريها الفلسطيني والمصري لتحديد احتياجات أهالي غزة وطريقة إيصالها إليهم”.

وسبق للجزائر أن أطلقت جسرا جويا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى مطار العريش، من أجل إرسال مساعدات إنسانية “عاجلة” إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)