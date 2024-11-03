ضمن 27 هجوما.. “حزب الله” يقصف 3 قواعد و14 مستوطنة إسرائيلية

بيروت: أعلن “حزب الله”، الأحد، أنه هاجم 3 قواعد عسكرية و14 مستوطنة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن 27 هجوما نفذها منذ بداية اليوم.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات عبر منصة “تلغرام”، إن مقاتليه أطلقوا سرب طائرات مسيّرة على قاعدة “إلياكيم” (تحوي معسكرات تدريب تتبع قيادة المنطقة الشمالية) جنوبي مدينة حيفا و”أصابت أهدافها بدقة”.

فيما قصفوا بدفعة صواريخ قاعدة “بيت ليد”، التابعة لقيادة المنطقة الوسطى (تحوي معسكرات تدريب تابعة للواء ناحال ولواء المظليين) شرقي مدينة نتانيا، و”أصابت أهدفها بدقة”، وفق بيان.

واستهدفوا بثلاث دفعات صواريخ قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا، وتجمعا لقوات إسرائيلية في موقع البغدادي العسكري الإسرائيلي، وتجمعا في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا.

كما أطلقوا صاروخا موجها على “غرفة قيادة في مستوطنة المطلّة، وأصاب هدفه بدقة، وأوقع مَن فيها بين قتيل وجريح”.

وقال “حزب الله” أيضا إن مقاتليه استهدفوا “دبابة ميركافا عند بوابة المطلة (موقع عسكري شماليالأاراضي الفلسطينية المحتلة) بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

كما أطلقوا دفعات صواريخ على تجمعات لجنود في منطقة خلة البردوشة قرب مستوطنة المنارة ومستوطنات ساعر والمطلة (مرتان) وشلومي (مرتان) وروش هانيكرا وكدمات تسفي وشامير وبرعام ومتسوفا وإيفن وشوميرا وزرعيت.

وقصفوا كذلك مستوطنتي نطوفا نيمرا وكتسرين بدفعتي صواريخ.

واستهدف مقاتلو “حزب الله” 3 مرات قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوبي لبنان بدفعات صواريخ.

وشدد الحزب، في بياناته، على أن هذه الهجمات تأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه”.

والأحد،استشهد 3 أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على بلدة حارة صيدا جنوبي لبنان، بينما استشهد اثنان آخران بغارة على بلدة جبال البطم في قضاء صور (جنوب).

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، رصده صاروخين أطلقا من جنوب لبنان، نحو مدينة حيفا بالشمال، في الوقت الذي اخترقت فيه طائرتان مسيرتان الحدود قبل سقوط إحداهما واعتراض الأخرى.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و968 شهيدا و13 ألفا و319 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ عربية في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

(وكالات)