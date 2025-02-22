ضيف شرفه المغرب.. معرض باريس الزراعي الدولي ينطلق اليوم

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “فخر فرنسي”، ينطلق اليوم السبت 22 فبراير/شباط بقصر المعارض بــ’’بورت دو فرساي’’ معرض الزراعة الدولي بباريس (SIA)، في نسخته الحادية والستين، والذي ستستمر فعالياته حتى يوم الأحد 2 مارس/آذار، مع توقع بأن يستمتع حوالي 600 ألف زائر، بالعديد من الأنشطة والالتقاء بالعديد من العارضين.

Visite au #SIA2025 prévue ? 💡 Astuce SIA’TRAFIC : Venez en semaine pour une expérience optimale ! Pourquoi ?

🎫 Moins d’attente aux entrées

👩‍🌾 Plus de temps avec les exposants

🚶 Visite plus fluide des pavillons Alors, on vous voit quand ? pic.twitter.com/AVMAO3hAhl — Salon International de l’Agriculture (@Salondelagri) February 21, 2025

جاء في بيان قصر الإليزيه، أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون سيفتتح ويزور، كما في كل عام، صباح اليوم المعرض بصحبة عزيز أخنوش رئيس حكومة المملكة المغربية، الذي تحل بلاده كضيف الشرف للمعرض.

كما هو الحال كل عام، سيشارك في معرض باريس الدولي الزراعي نحو ألف عارض، سيتمكنون من اكتشاف المربين وحيواناتهم مثل الأبقار والأغنام والماعز والخنازير والخيول والحمير أو الكلاب والقطط.

ستكون المناطق والدوائر الحكومية ممثلة أيضًا بأكشاك تقدم أنشطة ترفيهية وثقافية أو تذوق الطعام. وسيقدم العارضون أيضًا فرصة اكتشاف المنتجات الفرنسية الإقليمية مثل اللحوم الباردة والجبن والنبيذ…إلخ.

ضيف الشرف

في هذا العام، يتخذ البعد الدولي لمعرض الزراعة الدولي بفرنسا معناه الكامل، حيث يهدف المنظمون إلى تطوير الجانب الدولي للحدث، من خلال تكريم بلد مختلف كل عام. وستتم استضافة 15 جناحًا دوليًا؛ ما يُشكل فرصة لاكتشاف ثراء الزراعة في قارات مختلفة، ويتيح للزوار لقاء المنتجين من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا وبلجيكا والبرازيل والصين والكونغو وكوريا الجنوبية وساحل العاج واليونان وإيطاليا ومدغشقر والبرتغال والسنغال والسودان وسويسرا، ناهيك عن المغرب، الذي تم اختياره ضيف الشرف في هذه الدورة الحادية والستين، حيث سيشارك بجناح مساحته 476 متراً مربعاً، وفد يتألف من أكثر من 100 شخص لتقديم إنتاجاته، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والفنية.

ستتم استضافة 15 جناحًا دوليًا؛ ما يُشكل فرصة لاكتشاف ثراء الزراعة في قارات مختلفة، ويتيح للزوار لقاء المنتجين من كافة أنحاء العالم

يُشكّل اختيار المغرب ضيف شرف المعرض هذا العام “اعترافا بالعلاقات بين البلدين، التي تغذيها التبادلات الثقافية والاقتصادية والزراعية”، حسب وزارة الزراعة الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تندد فيه النقابات الزراعية الفرنسية الرئيسية بـ “المنافسة غير العادلة” للطماطم المغربية.

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية قبل أيام أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا العاهل المغربي محمد السادس لحضور المعرض، لكن الأخير لم يرد بعد على دعوة الإليزيه. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنّه من المتوقع أن يزور وفدٌ مغربيٌ كبيرٌ باريس، في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الزراعية بين الجانبين ارتفاعاً كبيراً، بفضل نمو صادرات الحبوب الفرنسية، وزيادة صادرات الفواكه، والخضروات المغربية. لكن الثقة المتجددة بين البلدين قد تعاني من اختلال توازن القوى الجديد بين النقابات في فرنسا على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث يقول المزارعون الفرنسيون إنهم ضحايا الطماطم الكرزية المغربية المعفاة من الرسوم الجمركية مقابل الحصص. ووصل استياء المزارعين الفرنسيين إلى ذروته في عام 2024، عندما تم إلقاء آلاف الطماطم المغربية على الطرق ومواقف السيارات في المتاجر الكبرى.

نجمة المعرض

وقد اختيرت البقرة Oupette، البالغة من العمر ستة أعوام، الملهمة للنسخة 61 من المعرض الزراعي الدولي بباريس. وتأتي هذه السلالة الريفية من الأبقار ذات المعطف القمحي من فيينا مع مربيها ألكسندر هيمو. اسمها يأتي من الخصلة الصغيرة التي تطل على رأسها.

ويقول مالكها: “أنا فخور جدًا باختيار Oupette وجها للمعرض الزراعي الدولي بباريس هذا العام. بصفتي مربيًا، فهذا شرف كبير وتتويج لكثير من العمل. لا أستطيع الانتظار للحضور ومشاركة حبي لسلالة Limousin، ونقل قيم العالم الزراعي إلى زوار المعرض. تربية الحيوانات هي مهنة. لكنها أيضًا مهنة صعبة للغاية. هذه هي الرسالة التي أريد أن أنقلها إلى الجمهور، كما أفعل كل يوم مع أطفالي!”.

Oupette a posé ses sabots à Paris ! 🐂✨ Ça y est, notre star du #SIA2025 est arrivée à la Porte de Versailles ! 💚

📅 Du 22/02 au 02/03, venez la voir de près ! pic.twitter.com/PJynODpnCb — Salon International de l’Agriculture (@Salondelagri) February 21, 2025

يأتي معرض الزراعة الدولي بباريس هذا العام بعد يومين من تصويت البرلمان الفرنسي على قانون التوجيه الزراعي، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة من جانب النقابات الزراعية. فعلى الرغم من إشادة اتحاد الفلاحين الوطني بهذه الخطة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى توقعات التنسيق الريفي واتحاد الفلاحين. وتعتقد هذه المنظمات النقابية أنه ما يزال هناك الكثير من التقدم الذي يتعين تحقيقه.

ومع ذلك، في حين أن المزارعين جاءوا من كل حدب وصوب في العام الماضي للمشاركة في مظاهرة الغضب، فإن رئيسة التنسيقية الريفية، فيرونيك لو فلوك، دعت إلى “المسؤولية والمنطق السليم وإلى الهدوء”، معبّرة عن أملها في أن تسير الأمور على نحو أفضل.

ورغم هذا التهدئة، أعدت شرطة باريس خطة خاصة لتأمين الحدث، في سياق المطالب الاجتماعية، حيث سيتم حشد أكثر من مائة رجل أمن لتأمين كافة محطات القطارات الباريسية في يوم الافتتاح. وقد يتم إجراء عمليات فحص الهوية والأمتعة بالقرب من محطات القطارات والحافلات وداخلها. كما ستقام جولات ودوريات للشرطة في جميع أنحاء المعرض، سيرًا على الأقدام، أو على ظهور الخيل، أو في المركبات الآلية. وأيضا، ستقيم الشرطة من 22 إلى 24 فبراير/شباط، نقطة استقبال متنقلة على الطريق العام.

يبدو أن منظمي المعرض الزراعي تعلموا الدرس من النسخة السابقة، حيث سيتم هذا العام تطبيق ميثاق يجمع “قواعد المنطق السليم” لتنظيم زيارات الشخصيات السياسية خلال الحدث الزراعي، لتجنب التزاحم في الممرات. وسيتكون هذا الميثاق، الذي كان في أذهان المنظمين منذ العام الماضي، من سبعة مبادئ تنطبق على الزوار السياسيين. وبموجب هذا الميثاق نفسه، لا يجوز لشخصية سياسية أن تطالب إلا بيوم واحد للقيام بزيارة رسمية.