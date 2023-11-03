سياسة | دولي

طائرات أمريكية مسيرة تحلق فوق غزة بحثا عن “المحتجزين”

منذ ساعتين

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واشنطن:  قال مسؤولان أمريكيان يوم الخميس إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن “الرهائن” الذين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حماس خلال هجومها على المستعمرات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع “الرهائن”.

وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.

وطوقت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس مدينة غزة، المدينة الرئيسية في القطاع المحاصر، في إطار هجومها على حركة حماس التي تقوم بشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 9061 شخصا.

(وكالات)

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